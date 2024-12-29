Министр труда Котяков анонсировал увеличение пенсий в РФ

Котяков заявил, что уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3 процента.
«При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции», — подчеркнул министр.
Также Котяков отметил, что в середине января Росстат проведет оценку фактического уровня инфляции. После этого пенсии увеличат до этого уровня.
По итогам октября 2024 года средние реальные зарплаты сотрудников российских компаний и предприятий увеличились на 7,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.
Также в 2024 году зарплаты повысили чуть более половины российских работодателей.