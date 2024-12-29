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Министр труда Котяков анонсировал увеличение пенсий в РФ

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков анонсировал дополнительное увеличение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров в феврале 2025 года до уровня фактической инфляции 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Котяков заявил, что уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3 процента.

«При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции», — подчеркнул министр.

Также Котяков отметил, что в середине января Росстат проведет оценку фактического уровня инфляции. После этого пенсии увеличат до этого уровня.

По итогам октября 2024 года средние реальные зарплаты сотрудников российских компаний и предприятий увеличились на 7,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.

Также в 2024 году зарплаты повысили чуть более половины российских работодателей.