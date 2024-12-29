Лидерами по росту доходности в России в 2024 году стали вклады сроком на один год

«Индекс ставок в топ-50 банков по вкладам на три месяца вырос на 6,5 процентного пункта, по полугодовым — на 7,45, по вкладам на один год — на 8,16. Индекс ставок в топ-10 крупнейших банков, по расчетам маркетплейса Финуслуги на 28 декабря, за этот год стал больше на 6,7−7,8 процентного пункта», — сообщает платформа.