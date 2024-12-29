Лидерами по росту доходности в России в 2024 году стали вклады сроком на один год

«Индекс ставок в топ-50 банков по вкладам на три месяца вырос на 6,5 процентного пункта, по полугодовым — на 7,45, по вкладам на один год — на 8,16. Индекс ставок в топ-10 крупнейших банков, по расчетам маркетплейса Финуслуги на 28 декабря, за этот год стал больше на 6,7−7,8 процентного пункта», — сообщает платформа.
При этом банки отыграли неожиданное решение ЦБ оставить на последнем заседании в 2024 году ключевую ставку на уровне 21% годовых и несколько снизили проценты по вкладам.
«Ставки по вкладам в крупнейших российских банках на неделе с 23 по 28 декабря 2024 года немного снизились. За прошедшую неделю максимальные показатели по депозитам в пяти банках из топ-20 составили: на три месяца — 23%, на шесть месяцев — 24%, на год — 22%. Средняя ставка составила: 21,86, 22,59, 20,74% годовых соответственно», — подсчиталил в Финуслугах.
По вкладам, которые можно открыть онлайн на Финуслугах, средняя доходность за три месяца достигла отметки в 21,23% годовых, за шесть месяцев — 22,76%, за год — 22,35% годовых. Максимальные ставки на Финуслугах — 24% годовых по вкладам на шесть месяцев и 26% — по промовкладу на 31 день.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».