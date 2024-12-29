Какие аферы с недвижимостью грозят россиянам в 2025 году

Когда звонят по телефону и представляются сотрудниками банка, лучше положить трубку и перезвонить в кредитную организацию самостоятельно по номеру, указанному на официальном сайте. Если звонят с незнакомого номера, не стоит вести слишком долгий диалог, так как современные технологии позволяют создать цифровую модель с голосом конкретного лица, которая затем может быть использована в преступной схеме.