Какие аферы с недвижимостью грозят россиянам в 2025 году

Жилье с проблемами
В новом году на рынке продолжат встречаться схемы, которые связаны с реализацией жилья с обременениями. Они позволяют недобросовестным продавцам скрыть наличие непогашенной ипотеки, наложение следственного ареста на недвижимость или избавиться от жилья, которое может стать проблемным в ближайшее время.
Покупателям следует проявлять настороженность, если продавец очень спешит с реализацией объекта и предоставляет существенную скидку по сравнению со среднерыночными ценами.
Кроме того, следует очень внимательным образом подходить к покупке объектов, которые появились посредством сомнительного с точки зрения законодательства дробления большой жилплощади на студии, а также квартир в домах, законность возведения которых оспаривается в судебном порядке.
Опасности цифровых технологий
Использование схем с цифровыми технологиями становится все более популярным среди мошенников.
Фейковые сайты застройщиков. Аферисты создают такие сайты, чтобы заманить туда потенциальных покупателей, а затем показать им всплывающие баннеры с предложением приобрести квартиру сразу и по очень выгодной цене. Цель этих манипуляций состоит в том, чтобы заставить жертв заключить якобы договор с целью получения личных данных или внести авансовый платеж онлайн, чтобы похитить деньги.
Фальшивые электронные цифровые подписи (ЭЦП). В этой схеме мошенники пытаются завладеть личными данными собственников жилья посредством отправления им ссылок на фишинговые сайты или узнать их через телефонный разговор. Полученные данные позволят создать ЭЦП на имя жертвы и совершить сделку по реализации квартиры без ее участия.
Чтобы избежать риска нарваться на мошенников в Сети не следует открывать ссылки, которые ведут на подозрительные сайты.
Когда звонят по телефону и представляются сотрудниками банка, лучше положить трубку и перезвонить в кредитную организацию самостоятельно по номеру, указанному на официальном сайте. Если звонят с незнакомого номера, не стоит вести слишком долгий диалог, так как современные технологии позволяют создать цифровую модель с голосом конкретного лица, которая затем может быть использована в преступной схеме.
Поддельные документы
Распространенной на практике мошеннической схемой, которая может встретиться и в 2025 году, является реализация чужого жилья с помощью поддельных документов.
При такой схеме аферисты могут арендовать квартиру жертвы, подделать ее паспорт, выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), доверенность, и другие правоустанавливающие документы, а затем попытаться продать не принадлежащий им объект недвижимости.
Следует учитывать, что проверка выписок из ЕГРН при покупке жилья является важной частью сделки. Привлеченные риелторы могут получить расширенные выписки через нотариусов и арбитражных управляющих.
Также следует тщательно проверить подлинность доверенности.
Отсутствие в сделке общей нотариальной доверенности должно насторожить покупателя.
Проверить доверенность также можно номеру нотариального бланка и QR-коду на сайте Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru).
Отметим, что при отсутствии нотариальных доверенностей мошенники обычно используют консульские и апостильные поддельные доверенности, которые оформлены в других странах. Апостильная доверенность не позволяет выписать собственника из квартиры, но по ней возможна перерегистрация права на жилье, которое потом может перейти на якобы добросовестных покупателей.
Использование подставных лиц
Аферисты нередко привлекают подставных собственников жилья вместе с фальшивой доверенностью. Они демонстрируют такого человека потенциальному покупателю при личной встрече или по видеосвязи. Но после завершения сделки появляется настоящий собственник, который требует вернуть принадлежащую ему квартиру. Не исключено, что и он может являться участником схемы, в которой ему отведена функция по выселению покупателя.
Подставных лиц также используют в схеме с наследством, чтобы незаконно присвоить выморочное имущество. В таком случае у не имевшего наследников умершего собственника неожиданно возникают якобы внебрачные дети. При себе они имеют поддельное свидетельство о рождении и пытаются оформить наследство на свое имя в судебном порядке. Затем лженаследник реализует квартиру покупателям, которые после совершения сделки могут оказаться в сложном положении при вскрывшемся обмане.
Чтобы избежать обмана следует уделить внимание паспорту человека, который представился владельцем жилья. Признаками обмана могут служить недавняя дата получения паспорта и очень частые его замены. Не лишним будет дополнительно запросить другие личные документы этого человека, например, загранпаспорт, водительское удостоверение и карточку медицинской страховки.
Кроме того, можно поинтересоваться у соседей по квартире, знакомы ли они с этим человеком и не сдавали ли ее в аренду в последнее время.
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