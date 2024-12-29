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Кабмин направил Оренбуржью еще 5,3 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка

Финансирование покроет затраты региона на предоставление выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья.

Источник: Freepik

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направляет дополнительно свыше 5,3 млрд рублей на помощь гражданам в Оренбургской области, пострадавшим от паводка весной.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение по итогам заседания кабмина 27 декабря. Средства будут выделены из резервного фонда правительства и направлены Оренбуржью в виде межбюджетного трансферта.

Финансирование покроет затраты региона на предоставление выплат на капитальный ремонт поврежденного паводком жилья.