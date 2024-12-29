Кабмин направил Оренбуржью еще 5,3 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направляет дополнительно свыше 5,3 млрд рублей на помощь гражданам в Оренбургской области, пострадавшим от паводка весной.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение по итогам заседания кабмина 27 декабря. Средства будут выделены из резервного фонда правительства и направлены Оренбуржью в виде межбюджетного трансферта.
Финансирование покроет затраты региона на предоставление выплат на капитальный ремонт поврежденного паводком жилья.