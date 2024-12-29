JETRO: повышение пошлин США на товары Канады, КНР и Мексики уменьшит ВВП планеты

Трамп неоднократно заявлял, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, а также наложит дополнительные тарифы в размере 10% на все товары из Китая в связи с тем, что в США якобы поступают в больших объемах контрабандные наркотики из народной республики. По расчетам Института изучения экономики Азии, это нанесет большой удар по поставкам из этих стран автомобилей, электротехнической продукции, продовольствия. В результате ВВП Мексики сократится на 3,8%, Канады — на 1,2%, Китая — на 0,3%.