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JETRO: повышение пошлин США на товары Канады, КНР и Мексики уменьшит ВВП планеты

Институт изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли подсчитал, что реализация планов избранного президента США Дональда Трампа по увеличению пошлин сократит глобальный валовой внутренний продукт по меньшей мере на 0,3%

Источник: AP 2024

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Реализация планов избранного президента США Дональда Трампа по немедленному увеличению пошлин на ввоз товаров из Канады, Китая и Мексики сократит глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) по меньшей мере на 0,3%. Такие расчеты обнародовал Институт изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли (JETRO).

Трамп неоднократно заявлял, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, а также наложит дополнительные тарифы в размере 10% на все товары из Китая в связи с тем, что в США якобы поступают в больших объемах контрабандные наркотики из народной республики. По расчетам Института изучения экономики Азии, это нанесет большой удар по поставкам из этих стран автомобилей, электротехнической продукции, продовольствия. В результате ВВП Мексики сократится на 3,8%, Канады — на 1,2%, Китая — на 0,3%.

Одновременно, полагают эксперты, ВВП Японии может увеличиться на 0,2%, если она сумеет заполнить своими товарами образовавшиеся ниши на американском рынке. Ранее Институт изучения экономики Азии обнародовал расчеты, согласно которым из-за повышения пошлин на продукцию Канады, Китая и Мексики ВВП США к 2027 году сократится по меньшей мере на 1,1%.