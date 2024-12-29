JETRO: повышение пошлин США на товары Канады, КНР и Мексики уменьшит ВВП планеты

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Реализация планов избранного президента США Дональда Трампа по немедленному увеличению пошлин на ввоз товаров из Канады, Китая и Мексики сократит глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) по меньшей мере на 0,3%. Такие расчеты обнародовал Институт изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли (JETRO).
Трамп неоднократно заявлял, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, а также наложит дополнительные тарифы в размере 10% на все товары из Китая в связи с тем, что в США якобы поступают в больших объемах контрабандные наркотики из народной республики. По расчетам Института изучения экономики Азии, это нанесет большой удар по поставкам из этих стран автомобилей, электротехнической продукции, продовольствия. В результате ВВП Мексики сократится на 3,8%, Канады — на 1,2%, Китая — на 0,3%.
Одновременно, полагают эксперты, ВВП Японии может увеличиться на 0,2%, если она сумеет заполнить своими товарами образовавшиеся ниши на американском рынке. Ранее Институт изучения экономики Азии обнародовал расчеты, согласно которым из-за повышения пошлин на продукцию Канады, Китая и Мексики ВВП США к 2027 году сократится по меньшей мере на 1,1%.