Таргет на 4%. Как ЦБ боролся с инфляцией в 2024 году и «козыри» на будущее

Россияне встречали 2023 год — год Зеленого Деревянного Дракона — со ставкой 16% годовых, с ней же и провели почти семь месяцев — 26 июля регулятор решил повысить показатель сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла рост ставки значимым отклонением от базового сценария — сработали все четыре триггера.
«Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями», — говорила она на пресс-конференции по итогам июльского заседания.
Рассказывая об инфляции, Набиуллина отмечала высокие темпы роста цен. Инфляция ускорилась во втором квартале, инфляционные ожидания населения росли три месяца подряд, а прогноз по итогам года тогда повысили до 6,5−7,0%.
По данным регулятора, в Новый, 2024 год, Россия вошла с инфляцией 7,44% и цены продолжили рост, начавшийся еще в середине 2023 года. Когда ЦБ решил поднять ставку, показатель превысил 9%.
На конец 2024 года инфляция в России продолжила ускоряться. Однако Банк России не повысил ключевую ставку, оставив ее на уровне в 21% годовых.
«Решение стало неожиданным для аналитиков — сложившийся в последние пару недель консенсус-прогноз уверенно предполагал повышение ставки до 23%, при этом были и прогнозы более сильного повышения — до 24−25%», — заявила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
По ее словам, накопленная инфляция к 16 декабря превышала 9% при октябрьском прогнозе 8−8,5% на конец года. Банк России, напомнила аналитик, отмечал значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, усиление устойчивого инфляционного давления, рост инфляционных ожиданий россиян и усиление инерции устойчивой инфляции, жесткий рынок труда.
«Как говорится в релизе, некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования», — сказала Ольга Беленькая.
Она добавила, что процесс дезинфляции в 2025 году может возобновиться, а ЦБ достигнет цели по инфляции в 4,0% к 2026 году. Однако для этого нужны определенные предпосылки. Сформировать их может, в том числе, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий.
«Мы полагаем, что логика ЦБ существенно изменилась по сравнению с предыдущими заседаниями. Этому есть объяснение. Эльвира Набиуллина говорила о том, что повышение ключевой ставки “не предопределено”, что многие, и мы в том числе, недооценили с учетом текущих трендов по инфляции, и что переломной точкой может стать замедление роста кредитования, в том числе корпоративного», — отметила аналитик.
По словам Ольги Беленькой, решения по монетарной политике ориентируются не на текущую ситуацию в экономике, а на будущее. Эффект от повышений ключевой ставки с 16% до 21% во 2 полугодии 2024 года полностью отразится на экономике уже в 2025 году, когда будет действовать и менее стимулирующая бюджетная политика и дополнительные меры ЦБ по ограничению кредитования.
«Станет ли текущий уровень ключевой ставки максимальным в этом цикле, будет зависеть от экономической ситуации, трендов по инфляции, инфляционным ожиданиям, внешним условиям, кредитной и депозитной активности», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».