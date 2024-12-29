Таргет на 4%. Как ЦБ боролся с инфляцией в 2024 году и «козыри» на будущее

По словам Ольги Беленькой, решения по монетарной политике ориентируются не на текущую ситуацию в экономике, а на будущее. Эффект от повышений ключевой ставки с 16% до 21% во 2 полугодии 2024 года полностью отразится на экономике уже в 2025 году, когда будет действовать и менее стимулирующая бюджетная политика и дополнительные меры ЦБ по ограничению кредитования.