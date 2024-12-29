Балынин: благодаря накопительному счету за праздники можно получить ₽2025

За новогодние праздники при помощи накопительного счета можно заработать 2025 рублей. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если на накопительном счете (с начислением процентов на ежедневный остаток) разместить 320 тысяч рублей, то за 11 дней (новогодние праздники) по ставке в 21% набежит 2025 рублей. Если 29 декабря разместить указанную сумму, а 9 января утром забрать, то в дату начисления процентов (например, 29 января) выплатят 2025 рублей. Но важно обратить внимание на тот факт, что в соответствии с договором накопительного счета проценты начисляются именно на ежедневный остаток, а не на минимальный», — сказал собеседник издания.
Ранее Балынин также сообщал, что россияне в среднем за месяц могут заработать до 12 тысяч рублей при помощи вклада.
До этого он же порекомендовал при ведении семейного бюджета придерживаться трех основных правил.