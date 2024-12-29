Балынин: благодаря накопительному счету за праздники можно получить ₽2025

«Если на накопительном счете (с начислением процентов на ежедневный остаток) разместить 320 тысяч рублей, то за 11 дней (новогодние праздники) по ставке в 21% набежит 2025 рублей. Если 29 декабря разместить указанную сумму, а 9 января утром забрать, то в дату начисления процентов (например, 29 января) выплатят 2025 рублей. Но важно обратить внимание на тот факт, что в соответствии с договором накопительного счета проценты начисляются именно на ежедневный остаток, а не на минимальный», — сказал собеседник издания.