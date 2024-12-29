Аналитик рассказал, какими будут цены на золото в 2025 году

«В нашем базовом сценарии мы считаем, что торговый диапазон для цены на золото в I квартале 2025 года и, возможно, во II квартале будет находиться в пределах 2600 — 2800 долларов за унцию, после чего возможно продолжение роста с целью 3300 долларов за тройскую унцию», — отметил он.
Эксперт также допустил, что стоимость золота в рамках глубокой коррекции может опуститься до примерно 2200 долларов за тройскую унцию.
Кроме того, напомнил аналитик, свой прогноз по рынку драгметалла представил Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC). По мнению совета, цены на золото будут зависеть от факторов, представленных в трех сценариях.
Первый сценарий, Below-trend recovery (восстановление ниже тренда), предполагает снижение ставки ФРС США на 100 базисных пунктов к концу 2025 года и является нейтральным для стоимости металла. В сценарии Higher-for-longer (выше и дольше) ставка ФРС поднимется до 5,5%, что негативно отразится на золоте. Согласно сценарию Dovish Fed («голубиный корм»), американский регулятор опустит ставку до 3%, это будет позитивным вариантом для цен на золото.
Как отметил Николай Дудченко, наиболее вероятно развитие событий по первому сценарию, который предполагает умеренное денежно-кредитное смягчение при сохраняющихся геополитических рисках.
«Мы считаем, что риски на внешнем геополитическом треке могут быть существенными и не исключено, что они недооцениваются. Напомним, что не так давно был сменен политический режим в Сирии, США продолжают угрожать и накладывать санкции на Иран. Существует мнение, что Израиль готовится нанести удар по Ирану. Таким образом, вовлечение Ирана в том или ином качестве в полноценный конфликт возможно», — пояснил он.
Еще одним фактором возможного повышения цены аналитик назвал рост дефицита в случае снижения рентабельности добычи золота и, как следствие, возможного снижения предложения на рынке.
«Соответственно, как мы уже говорили, в базовом сценарии вероятность сохранения цены на золото в текущем диапазоне и дальнейшее умеренное повышение цены пока все же выше, чем вероятность разворота тренда», — заключил эксперт.
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