Аналитик рассказал, какими будут цены на золото в 2025 году

«Мы считаем, что риски на внешнем геополитическом треке могут быть существенными и не исключено, что они недооцениваются. Напомним, что не так давно был сменен политический режим в Сирии, США продолжают угрожать и накладывать санкции на Иран. Существует мнение, что Израиль готовится нанести удар по Ирану. Таким образом, вовлечение Ирана в том или ином качестве в полноценный конфликт возможно», — пояснил он.