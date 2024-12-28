Юрист рассказал, как заставить руководителя оплатить работу в Новый год

«Для начала следует обратиться к работодателю с письменным требованием, в том числе в свободной форме, указав, что в соответствии с законом вы имеете право на повышенную оплату труда за праздничные дни. Такое заявление лучше предоставить в двух экземплярах: один оставить работодателю, а второй — себе, с отметкой о получении», — пояснил юрист.
Он также отметил, что, если невозможно передать документ лично, его можно отправить по почте с уведомлением о вручении.
Если работодатель получил требование, но продолжает бездействовать, следует обращаться в трудовую инспекцию. Ведомство рассмотрит обращение в течение 30 рабочих дней, уточнил Адамс.
Обычно это меняет ситуацию к лучшему, так как недобросовестной компании будет грозить проверка, которая может вскрыть наличие других нарушений. Помимо этого, эксперт напомнил, что работник вправе обратиться в прокуратуру, которая также может инициировать экспертную проверку.
Еще один вариант решения конфликта — обращение в суд. Заявления по трудовым спорам можно подавать в течение года с момента того, как работодатель совершит предполагаемое нарушение. Судебные разбирательства занимают время, но именно этот шаг зачастую приводит к тому, что работодатель все же выполняет обязательства во избежание последующих санкций, подытожил Адамс.
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