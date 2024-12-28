Юрист рассказал, как заставить руководителя оплатить работу в Новый год

«Для начала следует обратиться к работодателю с письменным требованием, в том числе в свободной форме, указав, что в соответствии с законом вы имеете право на повышенную оплату труда за праздничные дни. Такое заявление лучше предоставить в двух экземплярах: один оставить работодателю, а второй — себе, с отметкой о получении», — пояснил юрист.