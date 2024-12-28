Все больше россиян планируют сменить профессию в 2025 году

Планы россиян на 2025 год отражают разнообразие подходов к карьерному росту. Так, 40% респондентов намерены остаться на нынешнем месте работы и развиваться внутри компании. Четверть из них планируют сменить место работы, но хотят остаться в рамках своей профессиональной области. В то же время 15% стремятся освоить совершенно новое направление и начать карьеру в другой отрасли, а 10% планируют открыть или развивать свой собственный бизнес.