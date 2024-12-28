Все больше россиян планируют сменить профессию в 2025 году

Респонденты выделили несколько ключевых причин, побуждающих их задуматься о смене работы. На первом месте стоит низкий уровень доходов, на который пожаловались 40% участников опроса. Далее следуют отсутствие перспектив карьерного роста (35%) и высокий уровень стресса на рабочем месте (30%). Кроме того, 25% опрошенных признались, что потеряли интерес к текущей работе, а 20% испытывают трудности в коллективе и отмечают недостаток комфортной атмосферы в команде.
Изменение увлечений или смена жизненных приоритетов также становятся причиной для карьерных перемен. Так, 15% респондентов отметили, что их взгляды на работу изменились с течением времени, 10% указали на утрату актуальности своей профессии в условиях динамично развивающегося рынка труда. При этом 5% участников затруднились назвать конкретные причины возможной смены деятельности.
Для тех, кто задумывается о новой профессии, первым шагом к достижению цели становится обучение. Опрос показал, что 45% россиян готовы вложить до 30 000 рублей в повышение квалификации или освоение новой специальности. Примерно 20% готовы инвестировать от 30 000 до 50 000 рублей, а 15% — до 100 000 рублей. Лишь 5% готовы выделить на обучение свыше 100 000 рублей.
Планы россиян на 2025 год отражают разнообразие подходов к карьерному росту. Так, 40% респондентов намерены остаться на нынешнем месте работы и развиваться внутри компании. Четверть из них планируют сменить место работы, но хотят остаться в рамках своей профессиональной области. В то же время 15% стремятся освоить совершенно новое направление и начать карьеру в другой отрасли, а 10% планируют открыть или развивать свой собственный бизнес.
Финансовый аспект также играет важную роль. В условиях инфляции 45% опрошенных считают необходимым увеличение дохода на 16−30% для поддержания или улучшения уровня жизни. Согласно данным опроса, 15% уверены, что нуждаются в росте дохода на 31−50%, а 8% полагают, что увеличение должно составить 51−70%. Лишь 2% ожидают, что их доход должен возрасти более чем вдвое, чтобы соответствовать финансовым ожиданиям.
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