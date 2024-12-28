Володин: ГД может рассмотреть проект о периоде охлаждения при выдаче кредита

«Мы предлагаем законодательно решить этот вопрос таким образом, чтобы человек, который хочет снять денежные средства, вначале подумал. И соответственно, если закон будет принят, решение о снятии средств будет откладываться либо на несколько часов, если сумма небольшая, либо на несколько дней. Постараемся в январе уже это сделать», — сказал он.
Спикер пояснил, что парламентарии преследуют цель защитить граждан от ситуаций, когда они под влиянием страха снимают средства, а затем этих людей втягивают «в цепочки принятия решений, когда деньги уйдут либо ВСУ, либо террористическим организациям, а это одно и то же».
Ранее Володин в своем Telegram-канале сообщил о внесении данного законопроекта в Госдуму. Предлагается установить при выдаче кредита период охлаждения, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.