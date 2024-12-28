Володин: ГД может рассмотреть проект о периоде охлаждения при выдаче кредита

«Мы предлагаем законодательно решить этот вопрос таким образом, чтобы человек, который хочет снять денежные средства, вначале подумал. И соответственно, если закон будет принят, решение о снятии средств будет откладываться либо на несколько часов, если сумма небольшая, либо на несколько дней. Постараемся в январе уже это сделать», — сказал он.