В Турции обменные операции со старыми долларами возможны, но не везде

В связи с новостями о наводнивших рынок фальшивых долларах номиналом 50 и 100 большая часть обменных пунктов и банков уже около месяца не принимают такие купюры. В нескольких обменниках в районе Чанкая турецкой столицы ТАСС отказали в приеме старых долларов. «Мы не можем их принять, потому что банки, с которыми мы работаем, пока что не принимают их. То есть эти деньги попросту зависнут на неопределенное время в нашей кассе. Есть, однако, вариант обменять их с комиссией от 1,5% до 3%, если это устраивает клиента», — объяснили в одном из пунктов.
Между тем один из обменников все же принял доллары старого образца без комиссий, поинтересовавшись, где и как они были получены. «Мы примем их, хотя проблема и сохраняется. Мы видим, что это настоящие купюры, и в целом готовы их принимать, но остается проблема с тем, что большинство банков пока их не принимают у нас. Этот вопрос разрешится в итоге, но пока все ждут именно решения со стороны банков о возобновлении их приема. С новыми купюрами никаких ограничений нет», — отметил управляющий столичного обменного пункта. Он также пояснил, что на данный момент только два турецких банка принимают старые доллары при проведении операции по внесению их напрямую на личный долларовый счет клиента.
Банкоматы в Турции выдают доллары нового образца — в основном номиналом 100, но есть случаи, когда выдавались и 50-долларовые купюры. Газета Milliyet сообщила в свою очередь, что банкоматы выдают доллары, но не принимают их. При попытке положить деньги на личный счет через банкомат, машина возвращает купюры обратно клиенту. Этот эксперимент сотрудники газеты провели с 50- и 100-долларовыми купюрами, в том числе нового образца. Официальные объяснения данной проблемы пока не огласили.