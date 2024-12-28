В Турции обменные операции со старыми долларами возможны, но не везде

Между тем один из обменников все же принял доллары старого образца без комиссий, поинтересовавшись, где и как они были получены. «Мы примем их, хотя проблема и сохраняется. Мы видим, что это настоящие купюры, и в целом готовы их принимать, но остается проблема с тем, что большинство банков пока их не принимают у нас. Этот вопрос разрешится в итоге, но пока все ждут именно решения со стороны банков о возобновлении их приема. С новыми купюрами никаких ограничений нет», — отметил управляющий столичного обменного пункта. Он также пояснил, что на данный момент только два турецких банка принимают старые доллары при проведении операции по внесению их напрямую на личный долларовый счет клиента.