В России усилят контроль за сделками крупных финансовых организаций

Сейчас такое согласование нужно только в случае, когда стоимость активов покупаемой компании выше установленной правительством суммы. Для банков это 29 млрд рублей, для лизинговых компаний 8 млрд рублей, для микрофинансовых организаций 3 млрд рублей, для негосударственных пенсионных фондов 2 млрд рублей. Для страховых организаций подобный лимит составляет 200 млн рублей, кроме медицинских, для которых этот показатель составляет 100 млн рублей.