В России усилят контроль за сделками крупных финансовых организаций

Правило распространятся на финансовые организации, суммарная стоимость активов которых превысит лимит, установленный правительством по согласованию с Центробанком. Автором закона выступил кабмин. Там отмечали, что это требуется в связи с ростом концентрации на соответствующих рынках финансовых услуг.
Сейчас такое согласование нужно только в случае, когда стоимость активов покупаемой компании выше установленной правительством суммы. Для банков это 29 млрд рублей, для лизинговых компаний 8 млрд рублей, для микрофинансовых организаций 3 млрд рублей, для негосударственных пенсионных фондов 2 млрд рублей. Для страховых организаций подобный лимит составляет 200 млн рублей, кроме медицинских, для которых этот показатель составляет 100 млн рублей.
В кабмине поясняли, что принятие закона позволит точечно контролировать сделки, совершение которых может негативно повлиять на конкуренцию на соответствующем рынке финансовых услуг. Также это позволит применять риск-ориентированный подход при госконтроле за экономической концентрацией без дополнительных регулятивных издержек для остальных участников рынка.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.