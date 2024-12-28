В РФ вырос спрос на аудит данных на фоне ужесточения наказания за утечки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В России резко — уже в три раза — вырос спрос на анализ соответствия обработки данных и их защиту, что связано с недавним ужесточением наказания за утечки личных данных. Как сообщили ТАСС в ИБ-компании Angara Security, в 2025 году также ожидается большая волна интереса.
Так, в ноябре было 330 запросов от компаний на услуги специалистов по защите данных, но к концу месяца — уже 920, по итогам же декабря ожидается пятикратный рост. «Начало 2025 года [также] будет ознаменовано повышенным спросом на услуги по защите персональных данных. Еще одна волна интереса может возникнуть летом следующего года, когда начнут выписываться первые штрафы», — заметил глава отдела консалтинга и аудита в Angara Александр Хонин.
Федеральный закон, ужесточающий наказание за утечку личных данных, 30 ноября подписал президент РФ Владимир Путин, документ вступает в силу через 180 дней после официального опубликования — в мае 2025 года. Какая компания первой столкнется с новыми санкциями — покажет время, но уже после первого штрафа по новым правилам компании будут обращаться к специалистам массово, предупредил Хонин.
«Новый закон стимулирует бизнес вкладывать средства в безопасность, поскольку затраты на аудит значительно ниже возможных штрафов. Многие компании, которые долгое время откладывали этот вопрос, теперь спешат провести аудит и усилить защиту своих информационных систем», — пояснил эксперт. Ранее другие специалисты говорили ТАСС, что штрафы не решат саму проблему, но позволят операторам персональных данных пересмотреть методы обработки и защиты информации — в целом же они не дадут компаниям расслабиться.
Прошлые штрафы бизнес, кроме малых предприятий, не чувствовал — они составляли 60−100 тыс. рублей, напоминала глава направления консалтинга компании «К2 Кибербезопасность» Ольга Трофимова. Сейчас максимальное наказание — до 3% от выручки за предыдущий год за повторную утечку, но не более 500 млн рублей. Эксперт называла эту сумму штрафа «беспрецедентно высокой для законодательства в области информационной безопасности».