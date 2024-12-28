В РФ вырос спрос на аудит данных на фоне ужесточения наказания за утечки

Так, в ноябре было 330 запросов от компаний на услуги специалистов по защите данных, но к концу месяца — уже 920, по итогам же декабря ожидается пятикратный рост. «Начало 2025 года [также] будет ознаменовано повышенным спросом на услуги по защите персональных данных. Еще одна волна интереса может возникнуть летом следующего года, когда начнут выписываться первые штрафы», — заметил глава отдела консалтинга и аудита в Angara Александр Хонин.