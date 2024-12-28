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В РФ уточнили обязанность банков дистанционно открывать счета клиентам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение возможности клиентам открывать счета и получать кредиты в банках без личного присутствия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Shutterstock

Речь идет об открытии рублевых счетов и оформлении кредитов после удаленной идентификации клиентов с использованием единой биометрической системы.

В новом законе прописывается предоставление такой возможности с использованием действующих каналов взаимодействия банков с клиентами — интернет-сайтов и мобильных приложений — без необходимости создания новых каналов предоставления услуг, если это не предусмотрено стратегией развития финансовой организации.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, поправки «будут способствовать популяризации единой биометрической системы и оптимизации финансовой нагрузки на банки».