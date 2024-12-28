В РФ уточнили обязанность банков дистанционно открывать счета клиентам

В новом законе прописывается предоставление такой возможности с использованием действующих каналов взаимодействия банков с клиентами — интернет-сайтов и мобильных приложений — без необходимости создания новых каналов предоставления услуг, если это не предусмотрено стратегией развития финансовой организации.