В РФ уточнили обязанность банков дистанционно открывать счета клиентам

Речь идет об открытии рублевых счетов и оформлении кредитов после удаленной идентификации клиентов с использованием единой биометрической системы.
В новом законе прописывается предоставление такой возможности с использованием действующих каналов взаимодействия банков с клиентами — интернет-сайтов и мобильных приложений — без необходимости создания новых каналов предоставления услуг, если это не предусмотрено стратегией развития финансовой организации.
Как отмечалось в сопроводительных материалах, поправки «будут способствовать популяризации единой биометрической системы и оптимизации финансовой нагрузки на банки».