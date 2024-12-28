Перечислены страны, в которых платят пособие при рождении ребенка

Эксперт отметила, что большинство стран Европы в той или иной форме поддерживают семьи с детьми. Некоторые из стран выплачивают пособия не только коренным жителям, но и временно проживающим в стране. Но вот такой формы выплаты в виде единовременной существенной суммы, как у нас материнского капитала, в отдельных европейских странах нет, подчеркнула она.