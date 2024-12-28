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Перечислены страны, в которых платят пособие при рождении ребенка

Поддержка рождаемости, выплаты пособий при рождении ребенка есть не только в России. В каких странах есть похожие социальные меры, рассказала Людмила Иванова-Швец, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперт напомнила, что в России действует множество мер социальной поддержки семей с детьми, напомнила эксперт. Выплаты предусмотрены и женщинам в период беременности. При рождении ребенка выплачивают единовременное пособие по беременности и родам, далее — пособие по уходу за ребенком. Выплачивается также и материнский капитал.

Что касается других стран, то в каждой свои условия, возможности.

«Самые щедрые выплаты при рождении ребенка в странах Ближнего Востока — ОАЭ, Кувейте. Там государство выплачивает не только единовременное пособие, но фактически берет ребенка на полное государственное обеспечение», — отметила экономист.

На втором месте по поддержке семей с детьми — скандинавские страны: Норвегия, Дания, Швеция. Пособия там выплачивают с рождения ребенка и ежемесячно до его совершеннолетия или до окончания учебы.

По словам Людмилы Ивановой-Швец, достаточно большие выплаты при рождении ребенка получают в Канаде, Австралии, Новой Зеландии.

Размеры выплат разные, добавила она. Так, в ОАЭ при рождении ребенка выплачивают от 50 до 200 тысяч долларов, а в Норвегии — 5 тысяч долларов и 150 долларов ежемесячно. В Австралии одноразовая выплата при рождении ребенка составляет 3 тысячи долл.

Эксперт отметила, что большинство стран Европы в той или иной форме поддерживают семьи с детьми. Некоторые из стран выплачивают пособия не только коренным жителям, но и временно проживающим в стране. Но вот такой формы выплаты в виде единовременной существенной суммы, как у нас материнского капитала, в отдельных европейских странах нет, подчеркнула она.

Также в большинстве стран размер пособий не компенсирует всех затрат на ребенка, но воспринимается как дополнительная поддержка и внимание со стороны государства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».