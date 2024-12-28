В ГД внесут законопроект о выплате в 10 тыс. рублей пожилым на покупку топлива

«По данным Росстата, проблема нехватки тепла в жилье является 4-й по значимости бытовой проблемой в нашей стране. Соцопросы показывают, что каждая 10-я семья в России сталкивается с нехваткой тепла в своих домах и квартирах, а каждая 15-я — согревает жилье с помощью печного отопления», — рассказал ТАСС Миронов. При этом во многих регионах предусмотрена возможность заготавливать дрова самим, но для этого нужны специальные разрешения, отметил он. «В наиболее трудном положении оказываются одинокие пенсионеры инвалиды — у них нет ни денег, ни сил, чтобы обеспечить себя топливом», — подчеркнул автор законопроекта.