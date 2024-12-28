В ГД внесут законопроект о выплате в 10 тыс. рублей пожилым на покупку топлива

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате в размере 10 тыс. рублей для граждан старше 70 лет на покупку топлива для отопления жилья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.
«Председатель партии “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов предлагает установить для граждан старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без центрального отопления, единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей для покупки печного топлива. Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Госдумы», — говорится в сообщении.
Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается дополнить закон «О государственной социальной помощи» новой статьей о социальной выплате на приобретение топлива для обогрева жилища. Согласно документу, такая выплата может устанавливаться территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования РФ в отношении граждан старше 70 лет, проживающих в домах без центрального отопления. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей, следует из текста проекта.
Предлагается наделить Минтруд РФ правом устанавливать правила осуществления такой выплаты. Финансирование выплаты предлагается осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
«По данным Росстата, проблема нехватки тепла в жилье является 4-й по значимости бытовой проблемой в нашей стране. Соцопросы показывают, что каждая 10-я семья в России сталкивается с нехваткой тепла в своих домах и квартирах, а каждая 15-я — согревает жилье с помощью печного отопления», — рассказал ТАСС Миронов. При этом во многих регионах предусмотрена возможность заготавливать дрова самим, но для этого нужны специальные разрешения, отметил он. «В наиболее трудном положении оказываются одинокие пенсионеры инвалиды — у них нет ни денег, ни сил, чтобы обеспечить себя топливом», — подчеркнул автор законопроекта.