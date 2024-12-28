Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки родным

Почти половина опрошенных (42%) указали, что их главная цель при планировании расходов в новогодний период — уложиться в размер зарплаты. 35% респондентов отметили, что тщательно планируют бюджет на эти дни. Тогда как 22% признались, что тратят деньги в праздники спонтанно.