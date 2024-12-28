Спрос на коммунальных рабочих перед зимним сезоном вырос на 14% за месяц

В число наиболее востребованных профессий также вошли промышленные альпинисты (+50%), которые занимаются очисткой крыш от снега и наледи, устанавливают барьеры, проводят ремонт кровельных покрытий и фасадов, а также монтажные работы на высоте. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 119 732 рубля. Также кровельщики (+37%) в ноябре стали чаще требоваться для утепления крыш и устранения повреждений, связанных с зимними погодными условиями. Средние зарплаты для них — 90 869 рублей.