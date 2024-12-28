Спрос на коммунальных рабочих перед зимним сезоном вырос на 14% за месяц

«С приходом морозов работодатели усилили поиск сотрудников коммунальных служб, чтобы справляться с сезонными вызовами: уборкой снега, льда и сосулек, а также обеспечением безопасности на дорогах и во дворах. В ноябре 2024 года спрос на коммунальных рабочих увеличился на 14% по сравнению с октябрем», — говорится в итогах исследования.
Отмечается, что наибольший прирост числа вакансий за месяц зафиксирован для водителей самосвала (+73%). Эти специалисты управляют грузовиками для вывоза снега и мусора, помогая очищать дороги и улицы от последствий зимних осадков. Работодатели готовы предложить новым сотрудникам на должность водителя самосвала в среднем 117 302 рубля в месяц за полный рабочий день.
В число наиболее востребованных профессий также вошли промышленные альпинисты (+50%), которые занимаются очисткой крыш от снега и наледи, устанавливают барьеры, проводят ремонт кровельных покрытий и фасадов, а также монтажные работы на высоте. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 119 732 рубля. Также кровельщики (+37%) в ноябре стали чаще требоваться для утепления крыш и устранения повреждений, связанных с зимними погодными условиями. Средние зарплаты для них — 90 869 рублей.
«С наступлением зимы коммунальные службы сталкиваются с повышенными нагрузками, связанными с необходимостью оперативной уборки снега и льда. Увеличение числа вакансий отражает стремление работодателей своевременно подготовиться к зимнему сезону и справиться с последствиями осадков. Так, синоптики отмечают, что количество выпавшего снега в начале декабря в Москве вдвое превысило норму, в связи с чем упомянутые выше профессии становятся ключевыми для обеспечения безопасности и комфорта в городах», — цитируют в исследовании директора по развитию «Авито работы» Романа Губанова.