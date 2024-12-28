Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2025 год в объеме 891 млрд рублей

При этом на обновление подвижного состава РЖД направят 257,2 млрд рублей. «Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения», — отметили в холдинге.