Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2025 год в объеме 891 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) утвердил инвестиционную программу холдинга на 2025 год в объеме 890,9 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.
«Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год. Исходя из сформированных источников финансирования, ее объем составит 890,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Основная часть средств — 298,5 млрд рублей — будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт пути (4,5 тыс. км), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса, мероприятия по транспортной безопасности.
При этом на обновление подвижного состава РЖД направят 257,2 млрд рублей. «Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения», — отметили в холдинге.
В РЖД добавили, что на реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 млрд рублей, Центрального транспортного узла — 67,2 млрд рублей, а на создание высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург — 46 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что инвестиционная программа РЖД в 2024 году составит 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона — 366 млрд рублей.