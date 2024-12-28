«Сбер» и Т-Банк присоединились к пилоту цифрового рубля

Банки тестируют открытие, закрытие и пополнение цифровых кошельков, где хранятся цифровые рубли, переводы между гражданами, оплату товаров и услуг, в том числе по динамическому QR-коду, простые автоплатежи (смарт-контракты) и переводы между компаниями. По данным ЦБ, за период с 15 августа 2023 года по 1 декабря 2024 года в рамках пилотирования технологии было совершено более 38 тыс. переводов цифровых рублей между физическими лицами и более 10 тыс. платежей за товары и услуги с помощью цифрового рубля. При этом число участников пилота с 1 сентября 2024 года было расширено. Если с августа 2023 года к операциям с цифровым рублем было допущено 600 граждан и 22 юридических лица, то в настоящее время появилась возможность подключить уже до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. юридических лиц.