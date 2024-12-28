Россиянам объяснили, когда и как можно вернуть подарки от Деда Мороза

«Если подарок просто не подошел по цвету или модели, закон позволяет обменять товар надлежащего качества в течение 14 дней, но только если он не использовался. Исключения составляют категории товаров, которые не подлежат возврату. Это, например, косметика, парфюмерия, текстиль, нижнее бельё, книги, ювелирные изделия и бытовая техника. Даже если духи из-под елки не пришлись по вкусу, вернуть их в магазин не удастся», — отметил юрист.