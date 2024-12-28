Россиянам объяснили, когда и как можно вернуть подарки от Деда Мороза

Он напомнил, что возврат товаров регулируется «Законом о правах потребителя». Дед Мороз в этом случае выступает в роли передатчика, но права на товар переходят к тому, кому этот подарок предназначен.
«Важно, чтобы сохранились гарантийный талон или другие подтверждения покупки в данном магазине. Если подтверждений нет, у продавца можно запросить информацию о продаже товара, если она проводилась по карте или с указанием серийного номера вещи», — подчеркнул Русяев.
По словам эксперта, вернуть товар можно, если сохранились товарный вид, заводская упаковка, ярлыки и пломбы. В противном случае продавец имеет право отказать в замене. Для техники, напомнил он, действует особое правило: претензии можно предъявить только в течение 15 дней с момента покупки, если дефект несущественный.
«Если подарок просто не подошел по цвету или модели, закон позволяет обменять товар надлежащего качества в течение 14 дней, но только если он не использовался. Исключения составляют категории товаров, которые не подлежат возврату. Это, например, косметика, парфюмерия, текстиль, нижнее бельё, книги, ювелирные изделия и бытовая техника. Даже если духи из-под елки не пришлись по вкусу, вернуть их в магазин не удастся», — отметил юрист.
Возврат товара по гарантии или в рамках установленного срока должен производить тот, кому подарили подарок. Даритель не может требовать возврата или обмена, так как вещь уже ему не принадлежит, поэтому, если что-то пошло не так, то устранять проблемы предстоит получателю подарка, заключил Русяев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».