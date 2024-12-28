Роскосмос сможет выпускать облигации

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), теперь Роскосмос сможет привлекать дополнительные средства от инвесторов и меньше полагаться на другие источники финансирования. Так, пояснял депутат, корпорация сможет финансировать ключевые проекты без чрезмерного давления на бюджет. А это, в свою очередь, ускорит внедрение новых технологий, повысит конкурентоспособность отрасли и создаст условия для масштабного производства современных спутников и другой космической техники.