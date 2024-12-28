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Рахмон объявил мораторий на проверку бизнес-компаний до 1 января 2027 года

Проверку осуществят с целью государственной поддержки предпринимательской деятельности.

Источник: РИА "Новости"

ДУШАНБЕ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мораторий на проверку предпринимательского сектора страны на период до 1 января 2027 года.

«С целью государственной поддержки предпринимательской деятельности, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания рабочих мест объявить мораторий до 1 января 2027 года на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства, кроме [проверок] налоговых органов», — заявил президент в ежегодном послании к парламенту страны.