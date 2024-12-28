Путин смягчил требования госконтроля бизнеса

Кроме того, закон устанавливает такую форму контроля как обязательный профилактический визит — беседу с проверяемым и информирование о требованиях закона. Для объектов высокого риска такой визит может заменить плановую проверку — если будет проводиться раз в год, в остальных случаях решение о периодичности могут принимать органы исполнительной власти.