Путин смягчил требования госконтроля бизнеса

Виды плановых проверок бизнеса и их периодичность, согласно закону, будут теперь устанавливаться соразмерно рискам причинения вреда. Для объектов высокого риска устанавливается требование одной плановой проверки раз в два года, для чрезвычайно высокого риска — одна в год.
Кроме того, закон устанавливает такую форму контроля как обязательный профилактический визит — беседу с проверяемым и информирование о требованиях закона. Для объектов высокого риска такой визит может заменить плановую проверку — если будет проводиться раз в год, в остальных случаях решение о периодичности могут принимать органы исполнительной власти.
Проверяемые смогут просить госконтроль провести профилактический визит — вместо или даже внепланово. Возможность запросить внеочередной визит дается малому бизнесу, некоммерческим организациям и госструктурам.
Индикаторы риска
Обновленный закон вводит понятие индикаторов риска, при помощи которых контролеры смогут принимать решения о необходимости проверки.
Внеплановые проверки остаются возможными — решение о них по извещении прокуратуры принимается в 24 часа после поступления сигнала. Такие мероприятия в тесном взаимодействии с проверяемым проводятся, если есть сведения об угрозе жизни и здоровью граждан, обороне страны, окружающей среде, культурному наследию или при возникновении ЧС, массовых нарушениях трудовых прав, распространении в Интернете персональных данных, нарушении требований продажи табака и алкоголя.
Практически все внеплановые проверки должны санкционироваться прокурором.
Проверки «на удаленке» и оценка добросовестности
Закон устанавливает статус мобильного приложения «Инспектор». Контролеры могут организовывать профилактический визит по видеосвязи с помощью этой программы, в том числе проводить осмотр.
Особое внимание теперь уделяется реестрам — теперь контролеры могут использовать информсистему административных правонарушений, а в контрольные реестры будет включаться информация о выданных предписаниях устранить нарушения. Все это будет использоваться при оценке добросовестности контролируемых.
Новые права и возможности
Утвержденные поправки, помимо прочего, дают новые права и возможности контролируемым. Вводится возможность подать заявление в контрольный орган через портал госуслуг.
Кроме того, контролеров, у которых не в порядке документы — отсутствует считываемый штрихкод — можно не впускать.
Также, если все-таки были допущены нарушения, теперь возможно заключать с органами контроля соглашение об их устранении — однако его нужно согласовать с прокуратурой.