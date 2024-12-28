Путин подписал закон, повышающий эффективность механизма закрытых паевых инвестфондов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об оптимизации закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) с паями для квалифицированных инвесторов. Закон направлен на повышение эффективности указанного инвестиционного механизма. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В числе нововведений предусматривается зачисление дивидендов по акциям, находящимся на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3), на отдельный банковский счет. Это позволит гражданам использовать такой доход по своему усмотрению и не ждать закрытия инвестиционного счета.
До настоящего момента закрытые инвестиционные паевые фонды характеризовались сложностью и высокой «зарегулированностью», вызванной их спецификой как одного из видов инструментов коллективного инвестирования. Подписанная Путиным редакция закона закрепляет возможность определения в правилах доверительного управления инвестиционных паев разных классов. Более того, отныне можно «переквалифицировать» фонды для квалифицированных инвесторов в фонды для неквалифицированных инвесторов. Также вводятся специальные требования к перечню объектов инвестирования для фондов, правилами доверительного управления которых предусматривается извлечение дохода от пользования имуществом, составляющим активы такого фонда. Увеличиваются предельные сроки существования фонда.
Предельные сроки существования фонда увеличиваются с 15 до 49 лет с возможностью его продления. Это обусловлено тем, что крупные инвестиционные проекты, как правило, требуют длительного времени для реализации и окупаемости.
Использование дохода от ИИС до его закрытия
Новая редакция закона реализует предложение президента РФ разрешить зачисление дивидендов по акциям, находящимся на индивидуальном инвестиционном счете третьего типа, на отдельный банковский счет, что позволит гражданам использовать такой доход по своему усмотрению и не ждать закрытия инвестиционного счета. Вторая новелла касается электронной подписи, которая упрощает и убыстряет все процедуры, связанные с работой ЗПИФ.
Также в документе уточняются требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого ЗПИФ. Регламентируется порядок конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, уточняется процедура выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев ЗПИФ без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении.
Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда
Так, в частности, предусматривается, что специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение паевого инвестиционного фонда, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора с оценщиком, заключенного управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда, и заключить договор с другим оценщиком. Устанавливается обязанность управляющей компании ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обеспечить надлежащее содержание имущества, входящего в состав этого фонда, в том числе нормальную и безопасную эксплуатацию такого имущества, пользование либо сохранность такого имущества в соответствии с целями его приобретения в состав ЗПИФ, если такое имущество не было передано на хранение специализированному депозитарию.
Уточняются требования к содержанию распространяемой, предоставляемой или раскрываемой информации. В частности, устанавливается, что инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, ограниченные в обороте, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами. Устанавливается возможность подписания договора между кредитной организацией, филиалом иностранного банка и клиентом — физлицом, а также соглашения об электронном документообороте и иных документов, необходимых для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента — физлица, усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Закрепляются особенности получения доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.