Путин подписал закон, повышающий эффективность механизма закрытых паевых инвестфондов

Так, в частности, предусматривается, что специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение паевого инвестиционного фонда, вправе в одностороннем порядке отказаться от договора с оценщиком, заключенного управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда, и заключить договор с другим оценщиком. Устанавливается обязанность управляющей компании ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обеспечить надлежащее содержание имущества, входящего в состав этого фонда, в том числе нормальную и безопасную эксплуатацию такого имущества, пользование либо сохранность такого имущества в соответствии с целями его приобретения в состав ЗПИФ, если такое имущество не было передано на хранение специализированному депозитарию.