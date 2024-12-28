Путин подписал закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

На иноагента возлагается обязанность уведомить о своем статусе лиц, выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение. Зачисление средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика. Уполномоченный банк уведомляет Минюст России о реквизитах такого счета, и они включаются в реестр иностранных агентов. При этом предусматривается, что данные действия банка, а также публикация Минюстом этих сведений на своем официальном стайте не являются нарушением банковской тайны.