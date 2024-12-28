Путин подписал закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении специальных рублевых счетов для выплат иноагентам. Документ опубликован.
Закон устанавливает, что выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке.
На этот счет будут поступать доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспорта, а также доходы в виде процентов по вкладам или от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивидендов.
Платежи будут начисляться только на такой специальный рублевый счет до момента исключения лица из реестра иностранных агентов. Открываться он будет самим иноагентом или банком по заявлению лица, осуществляющего ему вышеперечисленные платежи. На имя иноагента может быть открыт только один такой счет.
На иноагента возлагается обязанность уведомить о своем статусе лиц, выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение. Зачисление средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика. Уполномоченный банк уведомляет Минюст России о реквизитах такого счета, и они включаются в реестр иностранных агентов. При этом предусматривается, что данные действия банка, а также публикация Минюстом этих сведений на своем официальном стайте не являются нарушением банковской тайны.
Предусматривается возможность списания с данного счета денежных средств в случае взыскания по обязательствам иностранного агента в бюджет и в иных случаях, которые установит правительство РФ. В случае исключения иностранного агента из реестра — счет подлежит закрытию, и остаток по нему возвращается владельцу.