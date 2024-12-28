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Представление прокурора приняли по делу об изъятии дивидендов у экс-владельцев «Макфы»

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска зарегистрировал представление прокурора по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии у бывших владельцев компании «Макфа» свыше 18,1 млрд рублей дивидендов, распределенной прибыли и займов, которые были получены ими с 2002 по 2024 год. Об этом сообщается на сайте суда.

Источник: AP 2024

«Регистрация представления прокурора [состоялась] в суде», — говорится в сообщении на сайте.

19 ноября Центральный районный суд Челябинска выдал 14 исполнительных листов по иску Генпрокуратуры. 13 ноября со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщалось, что Генпрокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск о взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год, в сумме 18 171 010 544 рубля, а также доли в уставном капитале компании «Мишкинский продукт», зарегистрированные за Савранской М. Б.

Суд проходит в закрытом режиме. Очередное заседание назначено на 10:00 мск 22 января.

Ранее по похожему иску к бывшим владельцам «Макфы» исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона «О противодействии коррупции».

Центральный районный суд Челябинска 8 мая полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании «Макфа» и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают свыше 10 физических и более 30 юридических лиц, в том числе компании «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат». По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.