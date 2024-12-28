Почти половина опрошенных россиян откладывали деньги с зарплаты в 2024 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти половине опрошенных россиян (47%) удавалось откладывать деньги с зарплаты в уходящем году, выяснили в ходе опроса сервис «Работа.ру» и «СберНПФ» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
«Почти половине опрошенных россиян (47%) удавалось откладывать деньги с зарплаты. Около трети (30%) респондентов заявили, что откладывали 5−10% ежемесячного дохода», — приводятся в исследовании слова генерального директора «СберНПФ» Александра Зарецкого. По его словам, более половины опрошенных россиян, из тех кто откладывал средства, отправляли в копилки свыше 10% ежемесячного дохода.
Среди популярных целей сбережений в 2024 году россияне указали отпуск и путешествия (24%), ремонт (24%), подарки близким и лечение (по 19%), инвестиции (13%). По 11% голосов набрали образование для себя и детей, покупка недвижимости и хобби. Россиян, которые собираются копить в следующем году, оказалось 79% респондентов.
Исследование проводилось в декабре 2024 года. Его участниками стали более 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.