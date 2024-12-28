Почти половина опрошенных россиян откладывали деньги с зарплаты в 2024 году

Среди популярных целей сбережений в 2024 году россияне указали отпуск и путешествия (24%), ремонт (24%), подарки близким и лечение (по 19%), инвестиции (13%). По 11% голосов набрали образование для себя и детей, покупка недвижимости и хобби. Россиян, которые собираются копить в следующем году, оказалось 79% респондентов.