ПО большому счету: банки перестали давать IT-компаниям кредиты под новые проекты

Обострилась старая проблема IT-компаний — им сложно получать кредиты, потому что практически нечего внести в залог: рассматривать в таком качестве интеллектуальную собственность банки не хотят, утверждает топ-менеджер одной из организаций. По его словам, финансовое положение IT-отрасли несколько упрощают льготы по налогу на прибыль: сейчас он нулевой, со следующего года для таких структур он поднимется до 5%, но раньше было 20%, когда был введен льготный налоговый режим для IT-отрасли — это сильно снизило потребности в кредитах, утверждает собеседник «Известий».