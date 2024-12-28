ПО большому счету: банки перестали давать IT-компаниям кредиты под новые проекты

Банки перестали давать российским IT-компаниям кредиты под новые проекты, рассказали «Известиям» участники рынка. Из-за этого многие внедрения, в том числе в сфере импортозамещения, могут быть приостановлены, предупреждают они. Причина — рост ставки ЦБ и отсутствие у IT-компаний активов, которые можно предложить банкам в качестве залога. Для конечных пользователей это может обернуться ростом цен на товары и услуги, считают эксперты.
Почему IT-компании перестали кредитовать
О невозможности получить кредитное финансирование «Известиям» рассказали три участника российского IT-рынка. По словам одного из них, проблема обозначилась около месяца назад. Компаниям или не выдают займы, или предлагают занимать по заградительным ставкам — в банках это зачастую объясняют отсутствием свободных средств, утверждает один из собеседников.
— У системных интеграторов ситуация очень тяжелая, — рассказывает другой источник. — Крупным разработчикам, которым периодически приходится закрывать кассовые разрывы с помощью кредитов, сейчас тоже никто ничего не дает по льготным ставкам.
Всё это приводит к тому, что компании вынуждены останавливать или тормозить новые IT-проекты, в том числе в сфере импортозамещения (например, внедрение отечественного софта вместо иностранного) и цифровой трансформации, указывают все три источника.
Проблемы с кредитованием наблюдаются не только в IT, но и в других отраслях, утверждает источник в одной из высокотехнологичных компаний. В каких, он не уточнил. «Известия» направили запросы в межотраслевые общественные организации — «Деловая Россия» и «Опора России».
— Деньги стали дорогими, и «справедливые» кредиты на разработку интеграторам, действительно, банки в последнее время дают редко, — согласен генеральный директор «Логвинов Консалтинг Сервис» Олег Логвинов.
Источники «Известий» связывают ситуацию с повышением ставки ЦБ до 21%. Люди начали вносить средства на краткосрочные депозиты, банкам придется возвращать их с процентами уже в начале следующего года, поэтому объяснение ситуации отсутствием свободных средств для кредитования крупных проектов выглядит логичным, считает один из них.
Обострилась старая проблема IT-компаний — им сложно получать кредиты, потому что практически нечего внести в залог: рассматривать в таком качестве интеллектуальную собственность банки не хотят, утверждает топ-менеджер одной из организаций. По его словам, финансовое положение IT-отрасли несколько упрощают льготы по налогу на прибыль: сейчас он нулевой, со следующего года для таких структур он поднимется до 5%, но раньше было 20%, когда был введен льготный налоговый режим для IT-отрасли — это сильно снизило потребности в кредитах, утверждает собеседник «Известий».
— Если раньше отказы были скорее исключением, то сейчас это становится системной проблемой. Даже крупные игроки рынка сталкиваются с тем, что банки либо отказывают в финансировании, либо предлагают настолько высокие ставки, что кредит становится экономически нецелесообразным, — сообщил «Известиям» директор по развитию web-технологий Artezio (входит в группу ЛАНИТ) Сергей Матусевич.
По его мнению, в зоне наибольшего риска находятся компании, работающие над инновационными проектами с длительным циклом разработки и неочевидными сроками окупаемости. Это касается стартапов в области искусственного интеллекта, компаний, разрабатывающих сложные технологические решения для промышленности, проектов по созданию отечественных аналогов зарубежного ПО. Банки особенно настороженно относятся к проектам, где результат сильно зависит от исследовательской составляющей и требует значительных инвестиций в разработку, указывает он.
В Минцифры сообщили, что не получали обращений от IТ-компаний по этому вопросу.
— Мы предоставляем компаниям различные меры поддержки, направленные на создание новых IT-продуктов и импортозамещение. В 2024 году завершается программа льготного кредитования, показав высокую востребованность. Все необходимые средства выделены компаниям в полном объеме. Удалось поддержать больше проектов, чем планировалось первоначально, — сказали «Известиям» в ведомстве.
В 2025 году министерство планирует продолжить предоставлять меры поддержки отрасли, в числе которых грантовое софинансирование, помощь стартапам, помощь пилотным внедрениям.
Какие риски видят банки в высокотехнологичном бизнесе
Кредитование в целом замедлилось, что обусловлено высоким уровнем ставок, а также необходимостью для банков осмотрительнее управлять сократившимся запасом капитала и ликвидности, сообщали в декабре в ЦБ. Рост корпоративного портфеля значительно снизился — до 0,8% после 2,3% в октябре. Денежно-кредитные условия в РФ ужесточились сильнее, чем ожидал регулятор, отмечали в пресс-службе ЦБ. Это связано с усилением регулирования, которое ограничивает выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, а также с ухудшением условий по продуктам для клиентов банков.
Политика ЦБ формирует предпосылки для снижения роста цен и возвращения инфляции к цели в 4%, уточняли в пресс-службе регулятора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в декабре после сохранения ключевой отметила «значимые изменения» в кредитной активности. По ее словам, ноябрьские данные показали «заметное замедление» темпов роста выдачи ссуд.
Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин добавил, что регулятор в последние полтора месяца был в плотном контакте с бизнесом и банками и убедился в том, что корпорации поменяли планы по наращиванию кредитования.
Говорить о том, что банковский сектор в одночасье отказался кредитовать IT-компании, неверно — решения принимаются в индивидуальном порядке по каждому заемщику, объяснил председатель совета директоров банка «Финстар» Владимир Кузнецов. Принимая решение о выдаче займа компании, банк проводит анализ финансового состояния, принимая во внимание различные аспекты деятельности потенциального заемщика. Высокая ставка по кредиту означает, что банк связывает с заемщиком те или иные риски, причем для разных IT-компаний этот уровень может кардинально отличаться, отметил он.
Среди проблем таких компаний, связанных с кредитованием, практически полное отсутствие активов, которые можно рассматривать в качестве залога, в лучшем случае это интеллектуальная собственность или оборудование, подтвердил он.
Также, по мнению Владимира Кузнецова, среди рисков, которые финансисты видят в современной IT-отрасли, — качество ее продукции и острый дефицит кадров: причем эти проблемы зачастую взаимосвязаны. Не секрет, что в рамках импортозамещения многие IT-продукты разрабатываются очень быстро, их качество и надежность еще не оценены рынком, поэтому нет гарантий, что та или иная разработка окупится, объяснил он. Во многом это объясняет дефицитом кадров: высококвалифицированных специалистов скупают крупнейшие компании сектора, другим приходится нанимать менее квалифицированный персонал, что сказывается на эффективности бизнеса, рассуждает эксперт.
Сбербанк продолжает финансировать IT-компании, при этом кредитование импортозамещающих проектов является одним из приоритетов, сообщили в финансовой организации. Банк традиционно придерживается взвешенной кредитной политики и тщательно оценивает заемщиков для сохранения высокого качества корпоративного кредитного портфеля, подчеркнули там.
«Известия» направили запросы и в другие крупные банки
Поскольку кредитное финансирование не всегда доступно, организациям и их заказчикам, остается развивать и поддерживать IT-инфраструктуру за счет собственных средств, отметил директор Института исследований интернета Карен Казарян. Ни операторы, ни digital-компании не могу обойтись без расширения ресурсов, строительства сетей, дата-центров и тому подобного — а значит, в итоге их клиентам придется разделить часть этих расходов, добавил эксперт.
— Это, например, значит, что в интернет-магазинах и на маркетплейсах станет меньше скидок и промоакций, может замедлиться скорость загрузки любимых сайтов, а некоторые сервисы даже могут прекратить работу. В целом не исключено, что цены на реализуемые онлайн-товары и услуги вырастут. Но таким образом удастся поддерживать работу и основной функционал популярных платформ, — считает Карен Казарян.
IT-компаниям в таких условиях придется укреплять финансовую дисциплину, повышать эффективность работы сотрудников, отказаться от убыточных проектов, сроки окупаемости которых неопределенно отдалены, полагает эксперт.
Дефицит кредитного финансирования может сказаться на ценах для покупателей товаров и услуг e-commerce, согласен гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. В сложившейся ситуации разработчики и интеграторы, возможно, будут вынуждены поднять цены для заказчиков, а те — для клиентов, не исключает он. При этом самим IT-компаниям придется повышать эффективность, избавляться от части персонала и не окупаемых в обозримой перспективе проектов, полагает эксперт.
— На государственном уровне необходимо расширение программ льготного кредитования для IТ-сектора, возможно, с частичным государственным субсидированием процентных ставок или предоставлением государственных гарантий по кредитам, — считает Сергей Матусевич из Artezio.
На уровне финансового сектора важно развивать новые модели оценки IT-компаний, учитывающие специфику отрасли. Перспективным направлением может стать развитие венчурного финансирования и создание специализированных фондов с участием государства и частных инвесторов, полагает он. Самим IТ-компаниям стоит работать над диверсификацией источников финансирования, рассматривать возможности привлечения инвестиций через выпуск цифровых финансовых активов или участие в программах государственно-частного партнерства, заключил эксперт.