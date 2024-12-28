Отдых в российских санаториях подорожает в 2025 году

По данным Центрального банка России, инфляция по состоянию на 16 декабря 2024 года составила 9,5% в годовом исчислении. Основной целью регулятора является снижение темпов роста цен до уровня 4%. В рамках мер по борьбе с инфляцией Центральный банк увеличивал ключевую ставку трижды в 2024 году и пять раз в 2023 году. В настоящий момент она составляет 21% годовых.