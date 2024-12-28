Отдых в российских санаториях подорожает в 2025 году

«В бронированиях на 2025 год средняя стоимость ночи в российских санаториях составляет 12,6 тыс. рублей — на 28% выше, чем в бронированиях, совершенных к началу 2024 года (9,8 тыс. рублей)», — уточнили в пресс-службе сервиса.
Специалисты «Островка» отметили, что на стоимость влияют инфляция и рост расходов у владельцев отелей на предоставление гостиничных услуг. В частности, это связано с ростом заработной платы сотрудников, увеличением стоимости товаров и коммунальных услуг.
Согласно информации сервиса, стоимость одной ночи в санаториях увеличилась летом 2024 года на 4% по сравнению с 2023 годом.
По данным Центрального банка России, инфляция по состоянию на 16 декабря 2024 года составила 9,5% в годовом исчислении. Основной целью регулятора является снижение темпов роста цен до уровня 4%. В рамках мер по борьбе с инфляцией Центральный банк увеличивал ключевую ставку трижды в 2024 году и пять раз в 2023 году. В настоящий момент она составляет 21% годовых.
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