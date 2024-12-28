Нефть. Запасы, буровые установки и морское право

Ближний контракт BRNG2025 на ICE Europe закрылся на уровне $74,17 за баррель (+1,74%). Его срок истекает в понедельник. Следующий за ним контракт BRNH2025 достиг отметки в $73,79 за баррель (+1,29%).
Дата экспирации ближнего контракта на Мосбирже BR-1.25 — 03.01.2025.
Новостной фон на этой неделе оказывал поддержку котировкам черного золота. Улучшился сентимент в отношении перспектив китайской экономики, существенно сократились коммерческие запасы нефти в США, вновь прилетели геополитические «черные лебедята».
Однако сильный доллар по-прежнему мешает сырьевым товарам расти активнее.
Новостной фон.
∙ По данным EIA, запасы нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей. Цифра превзошла прогнозы рынка и данные API, опубликованные ранее на этой неделе. Причиной сокращения запасов стал высокий спрос со стороны НПЗ в преддверии праздничного сезона.
∙ НАТО усилит свое присутствие в Балтийском море. Такое заявление альянс сделал после того, как в четверг Финляндия арестовала танкер, перевозивший российскую нефть. Причиной ареста стало подозрение в повреждении подводного электрокабеля. Эстония при этом заявила, что необходимо пересмотреть многовековое международное морское право, чтобы запретить повреждение подводной инфраструктуры.
∙ Глава Rapidan Energy Боб Макналли заявил о рисках новой напряженности на Ближнем Востоке. Накануне Израиль нанес удары по Йемену, что может привести к сбою поставок, идущих через Красное море. Также ожидается, что Трамп займет более агрессивную геополитическую позицию в отношении Ирана.
∙ Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок по добыче нефти и газа остается без изменений третью неделю подряд. Динамика числа буровых установок является ранним индикатором будущей добычи.
Фьючерсы на природный газ пережили экспирацию очередного контракта. Гэп на графике образовался потому, что следующий контракт торговался по более низкой цене.
Котировки находятся в районе 20-дневной скользящей средней ($3,405) и линий тренда.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».