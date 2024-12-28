Нефть. Запасы, буровые установки и морское право

∙ НАТО усилит свое присутствие в Балтийском море. Такое заявление альянс сделал после того, как в четверг Финляндия арестовала танкер, перевозивший российскую нефть. Причиной ареста стало подозрение в повреждении подводного электрокабеля. Эстония при этом заявила, что необходимо пересмотреть многовековое международное морское право, чтобы запретить повреждение подводной инфраструктуры.