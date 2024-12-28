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Кабмин разрешил продажу 3 млн тонн зерна из госфонда в 2025 году

Такое решение о товарных интервенциях призвано помочь стабильной ситуации на внутреннем рынке продовольствия, отметили в правительстве.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило продажу до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из федерального интервенционного фонда. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Реализовываться на биржевых торгах будет зерно, закупленное в ходе интервенций в 2014—2016 и 2022−2024 годах. Цена будет установлена не ниже закупочной.

Как отмечают в кабмине, решение о товарных интервенциях призвано помочь стабильной ситуации на внутреннем рынке продовольствия.

Федеральный интервенционный фонд формируется благодаря закупочным интервенциям. Государство закупает продукцию в фонд, когда цены на нее снижаются, чтобы убрать излишки с рынка и оказать поддержку производителям.