Кабмин разрешил продажу 3 млн тонн зерна из госфонда в 2025 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило продажу до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из федерального интервенционного фонда. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Реализовываться на биржевых торгах будет зерно, закупленное в ходе интервенций в 2014—2016 и 2022−2024 годах. Цена будет установлена не ниже закупочной.
Как отмечают в кабмине, решение о товарных интервенциях призвано помочь стабильной ситуации на внутреннем рынке продовольствия.
Федеральный интервенционный фонд формируется благодаря закупочным интервенциям. Государство закупает продукцию в фонд, когда цены на нее снижаются, чтобы убрать излишки с рынка и оказать поддержку производителям.