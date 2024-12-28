Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в декабре снизился до 51,2 пункта

«С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России составил 51,2 в последнем месяце 2024 года по сравнению с 53,2 в ноябре. Последнее увеличение объема производства стало шестым за несколько месяцев, но темпы роста замедлились до минимальных с сентября. Участники дискуссии связали рост активности с устойчивым улучшением клиентского спроса и дальнейшим расширением нового бизнеса», — говорится в сообщении.