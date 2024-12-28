Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в декабре снизился до 51,2 пункта

«С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России составил 51,2 в последнем месяце 2024 года по сравнению с 53,2 в ноябре. Последнее увеличение объема производства стало шестым за несколько месяцев, но темпы роста замедлились до минимальных с сентября. Участники дискуссии связали рост активности с устойчивым улучшением клиентского спроса и дальнейшим расширением нового бизнеса», — говорится в сообщении.
Кроме того, в декабре количество новых заказов у российских поставщиков услуг снова увеличилось, тем самым продолжив ежемесячный рост, наблюдавшийся с июля. Небольшое увеличение объема нового бизнеса, как сообщается, было обусловлено повышением потребительского спроса и привлечением новых клиентов. Тем не менее, темпы роста замедлились по сравнению с ноябрем.
В декабре на предприятиях сферы услуг второй месяц подряд было зафиксировано увеличение количества незавершенных работ. Более того, общее количество таких работ было самым высоким за последние 16 месяцев. Между тем, в декабре средние издержки, с которыми сталкиваются фирмы сферы услуг, значительно возросли.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.