Глава РФПИ: бизнес высоко оценил решение ЦБ не повышать ключевую ставку

«Мы очень внимательно смотрим за экономикой России, видим те успехи, которые были достигнуты. Также видим некоторые риски, что если ключевая ставка будет оставаться высокой долго, то это уменьшит инвестиции российских компаний. А мы настроены на то, и это очень важно для экономики, чтобы инвестиции увеличивались. Поэтому мы высоко оценили решение Центрального банка вот буквально неделю назад не повышать ставку, это оценил также весь российский бизнес. И мы сейчас будем предлагать ряд продуктов, которые позволят бизнесу рефинансировать кредиты, которые были взяты по довольно высоким ставкам, заходя к ним в акционерный капитал, но таким образом снижая ту долговую нагрузку, которая у многих бизнесов отбирает фактически всю прибыль сейчас и фактически отбирает все возможные инвестиции в дальнейший рост», — сказал он.