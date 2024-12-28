Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ: бизнес высоко оценил решение ЦБ не повышать ключевую ставку

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес высоко оценил решение ЦБ РФ не повышать ключевую ставку на последнем в 2024 году заседании совета директоров, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы очень внимательно смотрим за экономикой России, видим те успехи, которые были достигнуты. Также видим некоторые риски, что если ключевая ставка будет оставаться высокой долго, то это уменьшит инвестиции российских компаний. А мы настроены на то, и это очень важно для экономики, чтобы инвестиции увеличивались. Поэтому мы высоко оценили решение Центрального банка вот буквально неделю назад не повышать ставку, это оценил также весь российский бизнес. И мы сейчас будем предлагать ряд продуктов, которые позволят бизнесу рефинансировать кредиты, которые были взяты по довольно высоким ставкам, заходя к ним в акционерный капитал, но таким образом снижая ту долговую нагрузку, которая у многих бизнесов отбирает фактически всю прибыль сейчас и фактически отбирает все возможные инвестиции в дальнейший рост», — сказал он.

По словам Дмитриева, снижение долговой нагрузки бизнеса необходимо для того, чтобы инвестиции продолжились, и в этом есть большой потенциал.

«Здесь с нами также будут совместно участвовать и ведущие фонды из стран БРИКС, которые также заинтересованы в том, чтобы помогать российскому бизнесу инвестировать и также получать миноритарные акционерные пакеты в тех российских компаниях, которые продолжат инвестировать и продолжат свой рост», — отметил глава РФПИ.