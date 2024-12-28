«Газпром» подает газ Европе через Украину на «Суджу» в объеме 42,4 млн куб. м

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года и предусматривает прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Президент России Владимир Путин заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Россия и «Газпром» это переживут. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра (08:00 мск) 1 января 2025 года. В то же время Шмыгаль пояснил, что возобновление транзита через украинскую ГТС будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ.