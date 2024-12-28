Эксперты допустили продолжение транзита газа РФ через Украину

В этом случае наиболее разумно выглядит схема, предусматривающая передачу прав собственности на газ уже на границе РФ и Украины, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Таким образом, газ переходил бы к новому собственнику, и по украинской территории прокачивалось бы уже совсем не российское сырье, согласен заместитель гендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов. Сама же прокачка проходила бы в рамках аукционных процедур, в которых участвовали бы европейские компании, добавляет он. Ранее Кауфман сообщал ТАСС, что поставки в подобном сокращенном объеме могут составить 4−7 млрд куб. м в год.