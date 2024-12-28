Эксперты допустили продолжение транзита газа РФ через Украину

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Европейские покупатели российского газа по-прежнему заинтересованы в сохранении его транзита через Украину в 2025 году, и при должной расторопности всех участников переговоров поставки газа могут продолжиться. Однако перерыв в прокачке на пару месяцев все же возможен, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Европейские политики длительное время пытаются решить вопрос продолжения поставок газа из России через Украину. В течение месяца министр экономики Словакии Дениса Сакова провела несколько переговоров с «Газпромом», а 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо совершил рабочую поездку в РФ и обсудил тему газа с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, словацкая компания SPP и ее фирмы-партнеры из Венгрии, Австрии и Италии выступили за сохранение транзита. В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду заявляла, что переговоры с Украиной о продолжении поставок газа для нужд республики результатов не дали.
Эксперты отмечают, что продления договора транзита газа РФ через Украину в его нынешнем виде ждать не стоит. «Очевидно, что продления транзитного контракта между “Газпромом” и “Нафтогазом” не будет. Однако это не означает, что российские молекулы газа не будут направляться в Европу по территории Украины. В настоящее время идет активное обсуждение будущих конфигураций таких поставок», — сказала директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова.
При этом украинская сторона допускала транспортировку не российского газа, поэтому заинтересованность европейских потребителей из Словакии, Молдавии, Австрии и Италии может помочь договориться с Украиной хотя бы о частичном продолжении поставок. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркнул наличие живого и острого спроса на поддержание транзита со стороны этих стран, которые вряд ли смогут обойтись без транспортировки российского газа через Украину в 2025 году.
В этом случае наиболее разумно выглядит схема, предусматривающая передачу прав собственности на газ уже на границе РФ и Украины, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Таким образом, газ переходил бы к новому собственнику, и по украинской территории прокачивалось бы уже совсем не российское сырье, согласен заместитель гендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов. Сама же прокачка проходила бы в рамках аукционных процедур, в которых участвовали бы европейские компании, добавляет он. Ранее Кауфман сообщал ТАСС, что поставки в подобном сокращенном объеме могут составить 4−7 млрд куб. м в год.
«При должной расторопности до наступления нового года и при готовности сотрудничать участников переговоров мы можем предположить, что прокачка продолжится в режиме бронирования на сутки вперед. В целом шансы на продолжение поставок есть даже при условии, что они сделают небольшой перерыв в январе-феврале», — подчеркнул Фролов. Кауфман также уверен, что сейчас увеличивается вероятность как минимум временной остановки транзита. Белогорьев считает базовым сценарий полной остановки прокачки газа РФ через Украину в направлении Словакии на неопределенный срок с 1 января.
Другие маршруты поставок газа РФ в Европу
«Газпром» мог бы нарастить поставки в направлении Европы на 4−6 млрд куб. м в год через газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», мощности которых можно увеличить в относительно короткие сроки за счет их конфигурации, отмечает Кауфман. Однако о полной переориентации потоков речи не идет.
Также потенциал по перенаправлению ограничивает мощность газопроводов, идущих в Центральную Европу через территорию Болгарии и Сербии, сказал эксперт.
«Если украинский транзит полностью остановится, то “Газпром”, вероятно, постарается максимально использовать потенциал турецкого транзита, прежде всего, для поставок в Молдавию и Словакию. Но таким путем можно заместить менее трети тех объемов (около 15,5 млрд куб. м), что в 2024 г. шли через Украину: максимум 4−5 млрд куб. м в год, если активно задействовать газотранспортные возможности Румынии», — считает Белогорьев.
Ранее ТАСС со ссылкой на собственные расчеты на основе данных «Газпрома» сообщал, что Россия за 11 месяцев 2024 года нарастила объем поставок в страны Западной и Центральной Европы транзитом через территорию Украины на 6,5% — до 14,1 млрд куб. м. По итогам всего года прокачка по этому маршруту превысит 15 млрд куб. м.
О транзите газа через Украину
Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года и предусматривает прокачку 40 млрд куб. м ежегодно.
Президент России Владимир Путин заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Россия и «Газпром» это переживут.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра (08:00 мск) 1 января 2025 года. В то же время он пояснил, что возобновление транзита через украинскую газотранспортную систему будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ.