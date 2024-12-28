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Экономист спрогнозировал рост реальных доходов россиян в 2025 году

Реальные доходы россиян в 2025 году могут вырасти на 108−111%, заявил «Газете.Ru» Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По его словам, по итогам 2024 года в среднем рост показателя составит 108−109%. При этом эксперт подчеркнул, что данных за весь год нет — Росстат опубликовал статистику за три квартала.

«Наибольший рост наблюдается в таких регионах как Республика Калмыкия (121,8%), Кабардино-Балкарская Республика (114,3%), Республика Татарстан (114,8%). Наименьший рост выявлен в Камчатском крае (97,9%, то есть здесь снижение на 2,1%), в Магаданской области (102,1%), Томской области (101,7%)», — рассказал Игорь Балынин.

Как отметил экономист, по итогам года реальный рост доходов будет наблюдаться во всех регионах, что означает увеличение доходов темпами выше инфляции.

В среднем по стране показатель составит 108−109%. Такая тенденция продолжится в 2025 году, и реальные доходы россиян вырастут на 108−111%, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».