Экономист спрогнозировал рост реальных доходов россиян в 2025 году

«Наибольший рост наблюдается в таких регионах как Республика Калмыкия (121,8%), Кабардино-Балкарская Республика (114,3%), Республика Татарстан (114,8%). Наименьший рост выявлен в Камчатском крае (97,9%, то есть здесь снижение на 2,1%), в Магаданской области (102,1%), Томской области (101,7%)», — рассказал Игорь Балынин.
Как отметил экономист, по итогам года реальный рост доходов будет наблюдаться во всех регионах, что означает увеличение доходов темпами выше инфляции.
В среднем по стране показатель составит 108−109%. Такая тенденция продолжится в 2025 году, и реальные доходы россиян вырастут на 108−111%, заключил эксперт.
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