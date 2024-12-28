Экономист предупредил россиян о подорожании медобследований в 2025 году

«В настоящее время есть разные программы чекапов в рамках проверки своего здоровья. Базовые программы с минимальным набором вырастут, по моим оценкам, на 10%. В свою очередь, расширенные (комплексные) программы могут увеличиться на 15%. Покупка “пакетных” предложений дешевле приобретения по частям. Поэтому целесообразно ответственно подойти к выбору такого “пакета”. Они бывают разные: подготовлены исходя из пола, возраста, проверки состояния отдельных органов», — уточнил эксперт.
Как напомнил Балынин, раз в три года каждому гражданину положена бесплатная диспансеризацию в поликлинике, к которой прикреплен по месту жительства. А раз в год россияне могут проходить профилактические медосмотры, добавил он.
По информации портала Findhospital.com, базовые программы проверки здоровья стоят от 10−15 тыс. рублей, расширенные чекапы — до 100 тыс. рублей.
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