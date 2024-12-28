«Сделка ОПЕК вместе с Саудовской Аравией, ключевыми странами ОПЕК+, позволила стабилизировать рынки, позволила дальше инвестициям продолжиться в нефтегазовый сектор всего мира, но также принесла в бюджет российской экономики дополнительно около 40 триллионов рублей. Это гораздо больше, чем те активы, которые были заморожены российские. Поэтому наши партнерства это не только какие-то конкретные сделки, какие-то конкретные инвестиции, но это создание платформы для важнейших совместных экономических решений, которые стабилизируют экономику в мире, как показала сделка ОПЕК+», — сказал он.
Экономический эффект для бюджета РФ от сделки ОПЕК+ достиг 40 трлн рублей
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экономический эффект для российского бюджета от сделки ОПЕК+ достиг 40 трлн руб., заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.