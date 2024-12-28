Брокер заявил о сложном периоде для рынка алмазов

Крупнейший в мире добытчик алмазов De Beers Group накопила самый большой запас драгоценных камней со времен финансового кризиса 2008 года. Как сообщала FT, речь идет об алмазах на сумму около 2 млрд долларов. О том, что происходит с рынком алмазов и как это отразится на российских камнях, Финансам Mail рассказал Аяз Вильданов, старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций».