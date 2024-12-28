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Брокер заявил о сложном периоде для рынка алмазов

Крупнейший в мире добытчик алмазов De Beers Group накопила самый большой запас драгоценных камней со времен финансового кризиса 2008 года. Как сообщала FT, речь идет об алмазах на сумму около 2 млрд долларов. О том, что происходит с рынком алмазов и как это отразится на российских камнях, Финансам Mail рассказал Аяз Вильданов, старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Алмазно-бриллиантовый сектор сейчас переживает сложный период. У глобальных участников сокращается производство и понижаются цены», — отметил он.

По словам брокера, спрос на алмазы упал на фоне избыточных запасов у индийских огранщиков, где сосредоточено 90% мировой огранки, а также снижения активности на рынке бриллиантов.

Ситуация, добавил эксперт, ухудшилась также из-за низкого спроса в Китае и роста конкуренции со стороны искусственных камней.

При этом маловероятно, что «Алроса» столкнется с той же ситуацией, что и De Beers. Как пояснил Аяз Вильданов, часть продукции компании выкупает Гохран.

«В следующем году не исключаем некоторую стабилизацию рынка после агрессивных шагов по ограничению предложения со стороны De Beers и “Алросы”», — заключил брокер.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».