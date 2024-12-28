Брокер заявил о сложном периоде для рынка алмазов

«Алмазно-бриллиантовый сектор сейчас переживает сложный период. У глобальных участников сокращается производство и понижаются цены», — отметил он.
По словам брокера, спрос на алмазы упал на фоне избыточных запасов у индийских огранщиков, где сосредоточено 90% мировой огранки, а также снижения активности на рынке бриллиантов.
Ситуация, добавил эксперт, ухудшилась также из-за низкого спроса в Китае и роста конкуренции со стороны искусственных камней.
При этом маловероятно, что «Алроса» столкнется с той же ситуацией, что и De Beers. Как пояснил Аяз Вильданов, часть продукции компании выкупает Гохран.
«В следующем году не исключаем некоторую стабилизацию рынка после агрессивных шагов по ограничению предложения со стороны De Beers и “Алросы”», — заключил брокер.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».