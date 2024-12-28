Аналитики прогнозируют рост индекса Мосбиржи до 5000 пунктов в 2025 году

В 2025 г. будут достигнуты дипломатические успехи — на это указывают «веские предпосылки» в виде заявлений глав РФ, Китая и избранного президента США Дональда Трампа, отмечается в стратегии.

Зарабатывать на российском рынке будет возможно уже с 20 января. «Мы ожидаем, что в 2025 году будут достигнуты дипломатические успехи. Именно 20 января (день инаугурации Трампа) может стать отправной точкой для улучшения ситуации в геополитике. На этом фоне наиболее выраженную положительную динамику покажут котировки акций», — говорится в стратегии.