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Аналитики прогнозируют рост индекса Мосбиржи до 5000 пунктов в 2025 году

Как говорится в аналитическом отчете «Цифра брокера» (есть у Финансов Mail), по итогам 2025 года вполне индекс Мосбиржи может составить 5000 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС — 1500 пунктов.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Столь активный рост фондового рынка России, по мнению компании, смогут обеспечить улучшения в геополитике и рост стоимости основных голубых фишек, входящих в индексы Мосбиржи и РТС.

В 2025 г. будут достигнуты дипломатические успехи — на это указывают «веские предпосылки» в виде заявлений глав РФ, Китая и избранного президента США Дональда Трампа, отмечается в стратегии.
Зарабатывать на российском рынке будет возможно уже с 20 января. «Мы ожидаем, что в 2025 году будут достигнуты дипломатические успехи. Именно 20 января (день инаугурации Трампа) может стать отправной точкой для улучшения ситуации в геополитике. На этом фоне наиболее выраженную положительную динамику покажут котировки акций», — говорится в стратегии.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».