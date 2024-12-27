Выкуп «Рольфа» у «Росимущества» обошелся в 34,8 млрд рублей

Во временное управление «Роимущества» «Рольф» перешел в конце 2023 года. В феврале 2024-го активы дилера передали государству по иску Генпрокуратуры. Решение было принято в рамках дела против основателя компании Сергея Петрова. По версии следствия, он продолжал нелегально владеть группой компаний и управлять ею, будучи депутатом от «Справедливой России». В сентябре «Рольф» сообщил, что владельцем компании стал Умар Кремлев.