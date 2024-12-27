ВАРПЭ сообщила, что цены на красную икру в России начали снижаться

«Да, наш мониторинг розничных цен в центральной части России тоже показывает некоторое снижение по сравнению с концом октября — ноябрем. Очевидно, что продавцы начинают снижать цены на фоне спада потребительской активности», — сказал Зверев, отвечая на запрос ТАСС.
По его словам, одна из причин снижения потребительской активности, что розничные цены на красную икру преодолели «психологическую границу», превысив 10 тыс. рублей за 1 кг, из-за чего некоторые потребители отказались от покупки или значительно сократили объем.
«Второй фактор — стих ажиотаж. Был период, когда потребители, ориентируясь на заявления ряда экспертов о росте цен накануне Нового года, закупали икру заранее, как оказалось переплачивая. Сейчас, когда спрос не такой высокий, и россияне наконец поняли, что дефицита нет, цены стабилизируются», — добавил президент ассоциации.
В то же время, по его словам, сезонный спрос на красную икру не влияет на цены рыбаков, они не повышают цены к Новому году. «Сейчас средняя отпускная цена за 1 кг соленой икры на Дальнем Востоке находится на уровне 6000−7500 рублей, так же, как это было в ноябре», — рассказал Зверев.
«На цены рыбаков в первую очередь влияет объем вылова и расходы на производство продукции. В этом году путина была худшая за 20 лет — рыбы из-за природных факторов добыли в два раза меньше, чем в прошлом году. Поэтому цены выросли. Но мы на протяжении всего года говорили, что дефицита икры не будет, так как объем производства соответствует уровню среднегодового потребления. Я думаю, что в следующем году ситуация с выловом выровняется и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен рыбаков на красную икру не произойдет», — подчеркнул Зверев.