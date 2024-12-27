ВАРПЭ сообщила, что цены на красную икру в России начали снижаться

«На цены рыбаков в первую очередь влияет объем вылова и расходы на производство продукции. В этом году путина была худшая за 20 лет — рыбы из-за природных факторов добыли в два раза меньше, чем в прошлом году. Поэтому цены выросли. Но мы на протяжении всего года говорили, что дефицита икры не будет, так как объем производства соответствует уровню среднегодового потребления. Я думаю, что в следующем году ситуация с выловом выровняется и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен рыбаков на красную икру не произойдет», — подчеркнул Зверев.