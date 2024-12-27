Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ производство вычислительной техники выросло почти на 20% за 2024 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производители вычислительной техники за уходящий год нарастили объем выпускаемых изделий на 19% в денежном выражении, сообщили ТАСС в пресс-службе консорциума «Вычислительная техника». АНО «ВТ» объединяет много видных игроков рынка, в том числе «Аквариус», «Элемент», Yadro и других.

Источник: Reuters

Консорциум получил такие данные, опросив более половины своих участников, всего их около 30. «Помимо этого, в среднем каждая компания разработала более девяти новых продуктов или моделей отечественной вычислительной техники. Также компаниям — участникам консорциума удалось в среднем расширить штат сотрудников на 12%», — сообщили в АНО.

Готовая продукция производителей в 2024 году показывает хорошие темпы роста, говорит CEO компании Fplus Михаил Волков, называя положительную динамику производства в 20−30% к 2023 году. Волков заметил, что в серверах российские производители уже могут закрыть потребности заказчиков «на все 100%».

О том, что в России решена проблема импортозамещения серверов и систем хранения данных, заявлял ранее и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. А глава «Икс холдинга» Алексей Шелобков добавлял, что группа уже несколько месяцев как запустила полный цикл производства тех же мощных вычислительных ресурсов.