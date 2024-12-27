В РФ производство вычислительной техники выросло почти на 20% за 2024 год

Консорциум получил такие данные, опросив более половины своих участников, всего их около 30. «Помимо этого, в среднем каждая компания разработала более девяти новых продуктов или моделей отечественной вычислительной техники. Также компаниям — участникам консорциума удалось в среднем расширить штат сотрудников на 12%», — сообщили в АНО.
Готовая продукция производителей в 2024 году показывает хорошие темпы роста, говорит CEO компании Fplus Михаил Волков, называя положительную динамику производства в 20−30% к 2023 году. Волков заметил, что в серверах российские производители уже могут закрыть потребности заказчиков «на все 100%».
О том, что в России решена проблема импортозамещения серверов и систем хранения данных, заявлял ранее и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. А глава «Икс холдинга» Алексей Шелобков добавлял, что группа уже несколько месяцев как запустила полный цикл производства тех же мощных вычислительных ресурсов.