В Госдуме спрогнозировали сроки снижения ключевой ставки

«Кредитные требования, которые мы наблюдали, сформировали на потребительском рынке повышенное давление и стимулировали рост цен, в результате чего инфляция усилилась и достигла высоких процентов. В связи с этим Центробанк и поднял ключевую ставку, чтобы снизить это давление и сбить инфляционные процессы», — объяснил парламентарий.