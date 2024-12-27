В АКРА допустили снижение доходности вкладов даже при высоком «ключе»

Снижение ставок по вкладам будет происходить в 2025 году даже при высокой ключевой ставке, допустили такой сценарий в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве АКРА. Как отмечается в прогнозе агентства, которое есть у «Российской газеты», рост доходностей поддерживался не только ужесточением денежно-кредитной политики и ожиданиями рынка, но и требованиями ЦБ к капиталу банков.