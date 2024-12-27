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В АКРА допустили снижение доходности вкладов даже при высоком «ключе»

Снижение ставок по вкладам будет происходить в 2025 году даже при высокой ключевой ставке, допустили такой сценарий в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве АКРА. Как отмечается в прогнозе агентства, которое есть у «Российской газеты», рост доходностей поддерживался не только ужесточением денежно-кредитной политики и ожиданиями рынка, но и требованиями ЦБ к капиталу банков.

Источник: Freepik

На рост ставок в 2024 году повлияла борьба за средства вкладчиков на фоне дефицита нормативной ликвидности, которая необходима для своевременного выполнения банками своих обязательств, говорят в АКРА. Особенно это проявилось из-за новых лимитов на переводы без комиссии по Системе быстрых платежей: «миграция» розничного клиента из банка в банк стала практически безбарьерной.

«Решение проблемы дефицита нормативной ликвидности может подтолкнуть кредитные организации к снижению ставок по вкладам, что при сохранении высокой инфляции может повлиять на готовность вкладчиков хранить деньги на банковских счетах. — говорят аналитики рейтингового агентства. — Если же ужесточение денежно-кредитной политики приведет к замедлению темпов роста потребительских цен, банки смогут повысить маржинальность операций, относительно быстро снижая расходы на привлечение средств физических лиц».

Рост ключевой ставки — не единственная причина роста доходности вкладов. Как ранее объясняли «РГ» эксперты, крупнейшие банки улучшали условия с середины осени в том числе для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, чтобы привлечь средства клиентов сроком на три месяца и длиннее.

При этом ставки по вкладам уже начали снижаться во второй половине декабря 2024-го, после того, как ЦБ оставил ключевую ставку без изменений. Т-Банк, например, сообщил клиентам, что с 28 декабря ухудшит условия по всем доступным срокам, ниже 20%. Ранее точечно снизили ставки Альфа-Банк, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк и МКБ.