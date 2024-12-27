Украина получила от США первые 100 млн куб. м сжиженного газа

Украина ввела запрет на любые торговые операции с Россией в феврале 2022 года, за исключением транзита газа и нефти. Транзитное соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Через украинскую территорию российский газ поступает в страны Европы. В ноябре 2024 года, как передавали украинские СМИ, «Нафтогаз» получил от «Газпрома» последний транш в размере около $70 млн за транзит в декабре.