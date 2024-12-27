Украина получила от США первые 100 млн куб. м сжиженного газа

«ДТЭК сегодня принял первую партию сжиженного природного газа из Соединенных Штатов после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции. Партия примерно 100 млн куб. м газа (или 1 ТВт·ч энергии) на борту Gaslog Savannah прибыла в СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром», — говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.
Также уточняется, что эта поставка направлена на обеспечение энергетической безопасности Украины и произведена за несколько дней до прекращения транзита российского газа через ее территорию.
20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа в 07:00 (08:00 мск) 1 января 2025 года. Энергохолдинг «ДТЭК» 13 июня проинформировал о подписании комплексного соглашения на поставку американского СПГ на Украину и в Восточную Европу. Документ был подписан на полях конференции, проходившей в Берлине
Украина ввела запрет на любые торговые операции с Россией в феврале 2022 года, за исключением транзита газа и нефти. Транзитное соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Через украинскую территорию российский газ поступает в страны Европы. В ноябре 2024 года, как передавали украинские СМИ, «Нафтогаз» получил от «Газпрома» последний транш в размере около $70 млн за транзит в декабре.