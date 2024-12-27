Пять способов заработка в 2025 году

Уходящий год запомнился рекордно высокими ставками — и по вкладам, и по кредитам. Согласно данным портала Финуслуги, средние ставки по депозитам в ведущих отечественных банках сейчас составляют 21,3−22,1% годовых в зависимости от срочности.
При этом такие вложения без риска быть потерянными остаются одними из самых привлекательных и доходных.
«Риски возможной заморозки вкладов, о чем время от времени появляются сообщения в СМИ, на мой взгляд, сильно преувеличены», — отметил эксперт.
Остальные финансовые инструменты могут принести доход побольше, но при этом возрастает вероятность потерь. После вкладов по уровню риска-доходности следуют облигации.
Бумажный год
Так, инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Антон Пацер на первое место в ТОП-5 поставил облигации с плавающей ставкой купона (флоатеры), которая зависит от динамики ключевой ставки ЦБ РФ.
«Однозначно флоатеры, пока еще идет цикл и риторика повышения ставки и удержания ее на высоком уровне», — отметил он.
Кроме этого, по оценке эксперта, сейчас выходит много региональных бумаг с надежностью как по ОФЗ, но с доходностью существенно больше. Например, доходность может доходить до уровня «ставка ЦБ +5%».
На второе место в «горячей пятерке» аналитик выдвинул валютные облигации, замещающие.
Третье место в списке лучших пяти фининструментов, по мнению Антона Пацера, занимают фонды денежного рынка, репо.
На четвертом месте — акции компаний, имеющих запас денежных средств на счетах или выигрывающие от высоких ставок. Это компании — «Интер РАО», «префы» «Сургутнефтегаза», «Лукойла», HeadHunter.
На пятом месте — акции других компаний, которые снизились в цене, но при этом имеют устойчивый бизнес: например, компании уровня «АЛРОСА». Такие ценные бумаги уже сейчас становятся привлекательными.
Руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев назвал свой ТОП-5 облигаций:
На первом месте — ОФЗ серии 26238. Бумаги этого выпуска в портфеле — ставка на то, что в следующем году начнется снижение ключевой ставки ЦБ РФ. В этом случае владельцы долгосрочных бумаг смогут хорошо заработать не только на купоне, но и на росте цены их облигаций.
На втором месте — облигации «АЛРОСА» выпуска 001P-02. Короткая облигация с переменной ставкой купона от первоклассного заемщика. Позволяет транслировать в виде купонных платежей повышенные процентные ставки в экономике с ежемесячной частотой.
На третьем — облигации компании «Селектел» выпукса 001Р-03R. Эта ценная бумага позволяет зафиксировать очень интересную доходность на относительно краткосрочном горизонте инвестирования.
На четвертом — замещающие облигации выпуска «РФ ЗО 28 Д». Самый доступный и ликвидный «замещающий» выпуск, эмитированный Минфином РФ. Позволяет инвестору получать валютную доходность без прежних санкционных рисков не получить доход в валюте. Из-за отсутствия валютной переоценки позволяет получить чистую экспозицию на доллар США.
Замыкают «пятерку» юаневые облигации «Акрона» выпуска БО-001P-04. Сравнительно короткий выпуск, позволяющий получить доходную (купонную) экспозицию на юань.
В ТОП-5 акций по версии «Финама» могут войти следующие акции:
- МосБиржа. Биржевая площадка выигрывает от быстрого роста рублевых процентных ставок в РФ, которые позволяют ей с большей выгодой размещать остатки средств клиентов, и благодаря этому демонстрирует быстрый рост финпоказателей в этом году. Причем данный фактор продолжит действовать в ближайшие несколько кварталов. Долгосрочными факторами поддержки бизнеса МосБиржи должны стать продолжение восстановления российской экономики, что будет способствовать дальнейшему повышению интереса частных инвесторов к фондовому рынку, расширение числа доступных для торговли инструментов, в том числе за счет активизации IPO отечественных эмитентов, развитие портала «Финуслуги»
- Акции «Аэрофлота». Компания улучшает финансовые и операционные результаты быстрыми темпами, пассажиропоток, количество рейсов и маршрутов растет.
- Акции «Лукойла». Компания имеет отрицательный чистый долг, оценивается всего в 2,0 EV/EBITDA 2024E и на горизонте 12 месяцев, по нашим оценкам, может принести инвесторам более 15% дивидендной доходности.
- Акции медицинского холдинга «Мать и дитя» («МД Медикал») также выглядят привлекательно для вложений, компания наращивает выручку и прибыль даже в условиях сложной демографической ситуации и радует инвесторов дивидендами, при этом бизнес не обременен долгами — напротив, имеет место солидная чистая денежная позиция в размере 3,58 млрд руб. по состоянию на 30 сентября, что является большим преимуществом в условиях жесткой ДКП.
- Акции «Интер РАО». Эти ценные бумаги будут дорожать благодаря продолжительному периоду высокой ключевой ставки, что будет способствовать увеличению процентных доходов и чистой прибыли. Дополнительно, индексация тарифов на электроэнергию для населения, в сочетании с ожидаемым ростом оптовых цен на электроэнергию, поддержит рост выручки энергохолдинга.
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