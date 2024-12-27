Пять способов заработка в 2025 году

МосБиржа. Биржевая площадка выигрывает от быстрого роста рублевых процентных ставок в РФ, которые позволяют ей с большей выгодой размещать остатки средств клиентов, и благодаря этому демонстрирует быстрый рост финпоказателей в этом году. Причем данный фактор продолжит действовать в ближайшие несколько кварталов. Долгосрочными факторами поддержки бизнеса МосБиржи должны стать продолжение восстановления российской экономики, что будет способствовать дальнейшему повышению интереса частных инвесторов к фондовому рынку, расширение числа доступных для торговли инструментов, в том числе за счет активизации IPO отечественных эмитентов, развитие портала «Финуслуги»