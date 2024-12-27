SuperJob: 1% компаний 28 декабря отпустят отдыхать сотрудников без отработки

В опросе приняли участие 500 представителей кадровых служб компаний, работающих в режиме пятидневки. Ранее руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин сообщил ТАСС, что работодатели имеют возможность по своему усмотрению сделать выходным днем субботу 28 декабря, которая в 2024 году является рабочим днем.
«В 6 из 10 компаний рассказали, что 28 декабря для всех сотрудников в этом году будет полным рабочим днем в соответствии с ТК РФ. В 27% организаций персонал отпустят домой раньше. 8% работодателей вызывают только дежурных работников», — говорится в итогах опроса.
Руководство 1% компаний отпустят отдыхать всех работников без отработки. Также 1% компаний решили, что 28 декабря их сотрудники будут отдыхать, при этом отработка предполагается в другой день.
Шесть рабочих дней ожидают россиян на этой неделе — суббота 28 декабря будет рабочим днем. Выходной с субботы перенесли на понедельник, 30 декабря. Таким образом, новогодние выходные в 2025 году будут длиться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.