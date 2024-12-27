SuperJob: 1% компаний 28 декабря отпустят отдыхать сотрудников без отработки

«В 6 из 10 компаний рассказали, что 28 декабря для всех сотрудников в этом году будет полным рабочим днем в соответствии с ТК РФ. В 27% организаций персонал отпустят домой раньше. 8% работодателей вызывают только дежурных работников», — говорится в итогах опроса.